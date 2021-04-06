2021-04-06YEKT11:00:00 | Губерния Девять городов Челябинской области признаны удобными для жизни Источник: пресс-служба минстроя Челябинской области









Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2020 год. По итогам прошлого года достигнуть нужной отметки индекса для признания среды благоприятной смогли 76 городов страны, девять из них находятся в Челябинской области.Таким образом, общее количество городов с благоприятной городской средой в нашей стране достигло 375, это больше, чем планировалось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Челябинской области высокие результаты показали Магнитогорск, Озерск, Снежинск, Троицк, Южноуральск, Трехгорный, Сатка, Кыштым и Чебаркуль, сообщает региональный минстрой.«Сегодня перед нами стоит важная цель, поставленная Президентом России, по улучшению комфортности городской среды в полтора раза к 2030 году. В кризисный год, несмотря на все трудности, средний индекс вырос на 4%, а количество городов с благоприятной городской средой составило 375 против 299 в предыдущем году. Повышение значения индекса — это показатель системной работы региональных и городских команд по развитию комфортной среды своих городов. Необходимо и далее комплексно решать задачи повышения качества жизни россиян, что найдет свое отражение в индексе», — заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.В 2020 году Юлий Элбакидзе.Платформа za.gorodsreda.ru начинает работу 26 апреля. В этот день стартует всероссийское голосование за объекты благоустройства. На сайте будет собран перечень всех возможных для благоустройства территорий в конкретном городе или перечень дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать наилучший. Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство на следующий год.Помимо вовлечения граждан индекс учитывал ряд других критериев. В их числе — сервисы и уровень доступности городской среды для маломобильных групп населения, озеленение и доступность для граждан озелененных территорий, освещение и уровень внешнего оформления городского пространства, количество точек притяжения для населения.Справочно:Индекс качества городской среды был разработан Минстроем России совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» для того, чтобы не просто оценивать качество среды, но и отслеживать динамику изменений в каждом отдельном городе. Этот интегральный показатель развития городов впервые был рассчитан в 2018 году.Индекс качества городской среды — это показатель состояния городской среды, измеряемый в баллах. Индекс позволяет муниципальным властям понять, на какие аспекты развития городской среды необходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы жизнь в том или ином населенном пункте стала комфортной, безопасной и интересной. Каждый город может получить до 360 баллов (36 индикаторов оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов). Оценка до 180 баллов соответствует в целом неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше — в целом благоприятной. Источник: пресс-служба минстроя Челябинской областиМинстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2020 год. По итогам прошлого года достигнуть нужной отметки индекса для признания среды благоприятной смогли 76 городов страны, девять из них находятся в Челябинской области.Таким образом, общее количество городов с благоприятной городской средой в нашей стране достигло 375, это больше, чем планировалось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Челябинской области высокие результаты показали, сообщает региональный минстрой.«Сегодня перед нами стоит важная цель, поставленная Президентом России, по улучшению комфортности городской среды в полтора раза к 2030 году. В кризисный год, несмотря на все трудности, средний индекс вырос на 4%, а количество городов с благоприятной городской средой составило 375 против 299 в предыдущем году. Повышение значения индекса — это показатель системной работы региональных и городских команд по развитию комфортной среды своих городов. Необходимо и далее комплексно решать задачи повышения качества жизни россиян, что найдет свое отражение в индексе», — заявил заместитель председателя правительства Российской ФедерацииВ 2020 году Индекс качества городской среды был подсчитан для 1116 российских городов. При этом комфортная городская среда была зафиксирована в каждом третьем городе — доля таких городов составила 33,6%. К 2024 году, согласно федеральному проекту, их станет в два раза больше: плановый показатель — 60% городов с благоприятной городской средой от общего числа.Среднее значение Индекса качества городской среды по Российской Федерации за 2020 год составило 177 баллов (прирост 4% к плану 2019 года) при плановом значении 176 баллов (4%). Положительная динамика ускорилась: в 2018 году среднее значение индекса качества составляло 163 балла, в 2019 году — 169 баллов. В Челябинской области средний показатель равен общероссийскому – 177 баллов.«Прошлый год был непростым, он показал, как важно иметь комфортную городскую среду рядом со своим домом. Показатели индекса доказывают, что мы движемся в правильном направлении. Я считаю, что результатов удается достигать благодаря тому, что при принятии решений мы всегда учитываем мнение самих горожан. Один из критериев индекса — вовлечение граждан в вопросы городского развития. Жители голосуют за объекты благоустройства через онлайн-сервисы, в соцсетях, на общественных советах. Такой диалог позволяет создавать действительно востребованные общественные пространства. Разработана новая платформа по голосованию, это еще больше упростит механизм участия граждан в решении вопросов формирования комфортной городской среды», – комментирует министр строительства и инфраструктуры Челябинской областиПлатформа za.gorodsreda.ru начинает работу 26 апреля. В этот день стартует всероссийское голосование за объекты благоустройства. На сайте будет собран перечень всех возможных для благоустройства территорий в конкретном городе или перечень дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать наилучший. Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство на следующий год.Помимо вовлечения граждан индекс учитывал ряд других критериев. В их числе — сервисы и уровень доступности городской среды для маломобильных групп населения, озеленение и доступность для граждан озелененных территорий, освещение и уровень внешнего оформления городского пространства, количество точек притяжения для населения.Справочно:Индекс качества городской среды был разработан Минстроем России совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» для того, чтобы не просто оценивать качество среды, но и отслеживать динамику изменений в каждом отдельном городе. Этот интегральный показатель развития городов впервые был рассчитан в 2018 году.Индекс качества городской среды — это показатель состояния городской среды, измеряемый в баллах. Индекс позволяет муниципальным властям понять, на какие аспекты развития городской среды необходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы жизнь в том или ином населенном пункте стала комфортной, безопасной и интересной. Каждый город может получить до 360 баллов (36 индикаторов оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов). Оценка до 180 баллов соответствует в целом неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше — в целом благоприятной. AzAzA 2021-04-06YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Южноуральцев приглашают стать волонтерами формирования городской среды

В России запускают единую платформу для голосования за объекты благоустройс ...

В России запускают единую платформу для голосования за объекты благоустройс ...

Трехгорный признан самым благоустроенным моногородом России

Более 12 тыс. южноуральцев высказали свои предложения по благоустройству об ... {comments_news}