2021-04-06YEKT15:00:00 | Губерния В Челябинской области в 2021 году подключат к Интернету более 600 социально значимых объектов Источник: Фото из открытых источников









Сети связи проведут к школам, ФАПам, пожарным частям, местным администрациям и библиотекам в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в структуру национального проекта «Цифровая экономика».За два года благодаря проекту «Информационная инфраструктура» широкополосный доступ к сети Интернет получили 669 социально значимых объектов Южного Урала, более 70% из которых – это фельдшерско-акушерские пункты и школы. Еще более 600 объектов планируется подключить к всемирной сети до конца 2021 года.Еще один федеральный проект, который позволяет обеспечить жителям малых населенных пунктов доступ к сети Интернет, – это программа «Устранение цифрового неравенства». Благодаря ей беспроводной бесплатный доступ к Интернету получили около 90 тысяч человек из 258 малых населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек. В рамках второго этапа программы в регионе запланировано строительство волоконно-оптических линий связи в небольших поселках с населением от 100 до 249 человек, нуждающихся в доступе к сети Интернет. Таких населенных пунктов в Челябинской области 337.По всей России базовых станций, которые позволят обеспечить Интернетом малые населенные пункты, в этом году станет минимум на тысячу больше, сообщается на сайте Минцифры России со ссылкой на заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.«Создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В этой связи приоритет для нас — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году Интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки. Это отразится на качестве жизни малых поселений. До конца этого года также подключим к Интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи», — отметил вице-премьер.Так, в 2021 году в рамках второго этапа устранения цифрового неравенства, высокоскоростной Интернет придет в села и деревни с 100–250 жителями, а мобильная связь – в населенные пункты с населением 100–500 человек. В населенных пунктах с населением от 100 до 249 человек установят 383 базовых станции, в населенных пунктах с населением 250–500 человек – 794. А там, где проживают от 250 до 500 человек, дополнительно будет установлено 1525 точек доступа.Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов добавил, что помимо федеральных проектов в регионе действует программа по компенсации до 90% затрат операторам при строительстве сетей связи в малых населенных пунктах. «Ежегодно на эти цели губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделяет 15 млн рублей из регионального бюджета. Благодаря этому за три года действия программы качественную мобильную связь и доступ к сети Интернет получили свыше 30 тысяч человек», - прокомментировал руководитель ведомства. Источник: Фото из открытых источниковСети связи проведут к школам, ФАПам, пожарным частям, местным администрациям и библиотекам в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в структуру национального проекта «Цифровая экономика».За два года благодаря проекту «Информационная инфраструктура» широкополосный доступ к сети Интернет получили 669 социально значимых объектов Южного Урала, более 70% из которых – это фельдшерско-акушерские пункты и школы. Еще более 600 объектов планируется подключить к всемирной сети до конца 2021 года.Еще один федеральный проект, который позволяет обеспечить жителям малых населенных пунктов доступ к сети Интернет, – это программа «Устранение цифрового неравенства». Благодаря ей беспроводной бесплатный доступ к Интернету получили около 90 тысяч человек из 258 малых населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек. В рамках второго этапа программы в регионе запланировано строительство волоконно-оптических линий связи в небольших поселках с населением от 100 до 249 человек, нуждающихся в доступе к сети Интернет. Таких населенных пунктов в Челябинской области 337.По всей России базовых станций, которые позволят обеспечить Интернетом малые населенные пункты, в этом году станет минимум на тысячу больше, сообщается на сайте Минцифры России со ссылкой на заместителя председателя правительства России.«Создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В этой связи приоритет для нас — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году Интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки. Это отразится на качестве жизни малых поселений. До конца этого года также подключим к Интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи», — отметил вице-премьер.Так, в 2021 году в рамках второго этапа устранения цифрового неравенства, высокоскоростной Интернет придет в села и деревни с 100–250 жителями, а мобильная связь – в населенные пункты с населением 100–500 человек. В населенных пунктах с населением от 100 до 249 человек установят 383 базовых станции, в населенных пунктах с населением 250–500 человек – 794. А там, где проживают от 250 до 500 человек, дополнительно будет установлено 1525 точек доступа.Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской областидобавил, что помимо федеральных проектов в регионе действует программа по компенсации до 90% затрат операторам при строительстве сетей связи в малых населенных пунктах. «Ежегодно на эти цели губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделяет 15 млн рублей из регионального бюджета. Благодаря этому за три года действия программы качественную мобильную связь и доступ к сети Интернет получили свыше 30 тысяч человек», - прокомментировал руководитель ведомства. AzAzA 2021-04-06YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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