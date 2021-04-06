Минцифры Челябинской области рассказало, как школьники проводили досуг в сети во время весенних каникул

Онлайн-платформа «Детидома» была обновлена командой регионального ИТ-ведомства в преддверии каникул. Провести время интересно и с пользой школьникам и их родителям помогли образовательные, творческие, познавательные и развлекательные онлайн-программы на detidoma.gov74.ru. По данным минцифры Челябинской области, этой возможностью воспользовались более 4 тысяч человек
Минцифры Челябинской области представляет результаты использования онлайн-платформы «Детидома» школьниками и их родителями во время весенних каникул. Провести время увлекательно и интересно учащимся помогали творческие мастер-классы, конкурсы по рисованию, фотоискусству, танцам и другим направлениям, курсы по кибербезопасности, машинному обучению, программированию и дизайну, онлайн-экскурсии по крупнейшим музеям мира.«Во время весенних каникул онлайн-платформу «Детидома» посетили свыше 4 тысяч человек, более половины из них – это родители, треть – школьники. География проекта вышла за пределы Челябинской области. Не только южноуральцы, но и жители Свердловской области, Москвы, Перми, Тюмени, Краснодарского и Забайкальского края проявили интерес к онлайн-активностям платформы. Самыми популярными стали разделы «Развлечения», «Новые знания» и «Обучение». Среди ресурсов наиболее востребованными оказались сайт «Играемся», проект МТС «Поколение М» и сайт с поделками для детей», - рассказала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.Онлайн-активности на «Детидома» будут доступны южноуральцам до летних каникул. По словам заместителя министра, к следующему сезону платформу планируется дополнить физическими занятиями на свежем воздухе и онлайн-литературой из школьной программы.Напоминаем, онлайн - платформа «Детидома» была создана по инициативе Губернатора Челябинской области Алексея Текслера командой Мининформа Челябинской области, Центра развития цифровых технологий и Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий в 2020 году. Цель создания платформы – дать широкие возможности школьникам для обучения и досуга на время каникул.