Заканчивается прием заявок на конкурс «Путь к звездам»

Ежегодный Международный открытый дистанционный (online) конкурс, посвященный Международному Дню полета человека в космос — «Путь к звездам!» проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» и приурочен к Международному Дню полета человека в космос, 12 апреля. Заявки принимаются до 10 апреля.Основной целью конкурса является: военное и патриотическое воспитание граждан страны, напоминание о ратных подвигах ученых и военнослужащих, летчиков-космонавтов-героев, отдавших жизнь за то, чтоб, процветала наша могучая держава и помнили о необходимости в нужный момент в судьбе страны отдать долг Родине во имя будущего!Конкурс проходит в дистанционном режиме с 10 по 12 апреля ежегодно. От 3 лет и без ограничения возраста: номинации «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Разговорный жанр» (классический и юмористический». От 7-и лет и без ограничения возраста: номинация «Оригинальный жанр».Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать на сайте и в Положении.