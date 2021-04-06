2021-04-06YEKT15:00:00 | Губерния Областной конкурс девичьего рукоделия «Скрыня» пройдет сразу на восьми площадках Источник: Министерство культуры Челябинской области









Один из самых «весенних» конкурсов Челябинского центра народного творчества IV областной конкурс девичьего рукоделия «Скрыня» выходит на финишную прямую. Закончен прием заявок от мастериц, определены творческие темы этого года, эксперты готовы оценивать работы участниц. Всего в этом году заявки подали более 100 мастериц. Уже 8 апреля они достанут иголки, нитки, крючки, спицы и, конечно же, вдохновение из своих скрыней. «Скрыней» в старину называли потайной ларец, сундук или шкатулочку. Для организаторов конкурса это название символически обозначает само девичье творчество. Еще юные мастерицы набираются опыта в рукоделии, выбирают близкую для себя сферу творчества, складывают новые знания, вдохновение, творческие порывы в личную копилку.Согласно положению, в конкурсе принимают участие дети с 7 до 18 лет двух возрастных групп: младшая группа 7 – 12 лет; старшая группа 13 – 18 лет. Конкурс проходит очно в четырех номинациях: ручная вышивка; лоскутное шитье; ручное ткачество; ручное вязание.В этом году организаторами выбран интересный формат проведения конкурса. На восьми опорных площадках проведения конкурса участники в режиме реального времени на протяжении трех часов изготовят готовое изделие на конкурсную тему «Уют – своими руками».Участники младшей группы должны будут выполнить прикроватный коврик (размер изделия по одной из сторон не менее 20 см), участницы старшей группы – надкроватный коврик или панно (размер изделия по одной из сторон не менее 30 см).Конкурсными площадками в 2021 году станут дома культуры и центры творчества по всей области. Фершампенуаз и Усть-Катав, Троицк и Копейск, поселки Полетаево, Березовка и Травники. Самое большое количество участниц соберется 10 апреля в Челябинском Центре народного творчества.







Источник: Министерство культуры Челябинской областиОдин из самых «весенних» конкурсов Челябинского центра народного творчества IV областной конкурс девичьего рукоделия «Скрыня» выходит на финишную прямую. Закончен прием заявок от мастериц, определены творческие темы этого года, эксперты готовы оценивать работы участниц. Всего в этом году заявки подали более 100 мастериц. Уже 8 апреля они достанут иголки, нитки, крючки, спицы и, конечно же, вдохновение из своих скрыней. «Скрыней» в старину называли потайной ларец, сундук или шкатулочку. Для организаторов конкурса это название символически обозначает само девичье творчество. Еще юные мастерицы набираются опыта в рукоделии, выбирают близкую для себя сферу творчества, складывают новые знания, вдохновение, творческие порывы в личную копилку.Согласно положению, в конкурсе принимают участие дети с 7 до 18 лет двух возрастных групп: младшая группа 7 – 12 лет; старшая группа 13 – 18 лет. Конкурс проходит очно в четырех номинациях: ручная вышивка; лоскутное шитье; ручное ткачество; ручное вязание.В этом году организаторами выбран интересный формат проведения конкурса. На восьми опорных площадках проведения конкурса участники в режиме реального времени на протяжении трех часов изготовят готовое изделие на конкурсную тему «Уют – своими руками».Участники младшей группы должны будут выполнить прикроватный коврик (размер изделия по одной из сторон не менее 20 см), участницы старшей группы – надкроватный коврик или панно (размер изделия по одной из сторон не менее 30 см).Конкурсными площадками в 2021 году станут дома культуры и центры творчества по всей области. Фершампенуаз и Усть-Катав, Троицк и Копейск, поселки Полетаево, Березовка и Травники. Самое большое количество участниц соберется 10 апреля в Челябинском Центре народного творчества. Источник: Министерство культуры Челябинской области AzAzA 2021-04-06YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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