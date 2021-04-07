ПФР напоминает об удобстве получения госуслуг с помощью электронных сервисов

Пенсионный фонд России ежегодно расширяет перечень услуг и сервисов на официальном сайте. Для доступа к услугам ПФР в электронном виде гражданам необходимо быть зарегистрированными на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) со статусом «подтвержденная учетная запись». Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.В Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) отображаются все ключевые показатели формирования пенсии, включая страховой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, страховые взносы и пенсионные накопления. Через Личный кабинет можно проверить, все ли периоды трудовой деятельности учтены надлежащим образом, контролировать своего работодателя на предмет своевременности и полноты отчислений на пенсию, можно даже перевести пенсионные накопления в другой фонд.Кроме того, граждане могут через Личный кабинет оформить государственные социальные выплаты, соцуслуги. Семьи с детьми могут оформить материнский (семейный) капитал и распорядиться его средствами.Получать услуги ПФР в Личном кабинете несложно даже пожилым людям. Перевод с одного вида пенсии на другой, перерасчет пенсии, назначение ежемесячной денежной выплаты, федеральной социальной доплаты – эти и другие услуги можно получить, не выходя из дома.На сайте ПФР есть сервисы, использование которых возможно без регистрации: запись на прием (https://es.pfrf.ru/znp/), заказ справок и документов, направление обращения (https://es.pfrf.ru/appeal/). Имеется возможность рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора.По материалам пресс-службы Отделения ПФР по Челябинской области.