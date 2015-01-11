Новички студенческих медицинских отрядов Южного Урала проходят обучение

В Челябинске стартовала Третья школа студенческих медицинских отрядов. В этом году обучение пройдут 27 новичков отряда «Неотложка», сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда.Образовательная программа школы студенческих медицинских отрядов пройдет в очном формате с разделением на лекционные и практические занятия. Около месяца кандидаты будут знакомиться с особенностями Российских студенческих отрядов и погружаться в медицинскую тематику. Так, пройдут практические занятия по сердечно-легочной реанимации, инъекции, оказанию первой помощи и остановке кровотечения. Студенты изучат правила иммобилизации и десмургии, остановки кровотечения и основы оказания первой помощи. Также ребята пройдут психологический тренинг и поучаствуют в дебатах, чтобы развить в себе умение четко и грамотно структурировать свою речь. По итогам обучения все участники должны будут сдать зачет.Лекторами образовательной программы станут опытные участники студенческого медотряда и специалисты Южно-Уральского государственного медицинского университета.Уже прошла первая лекция от командира отряда «Неотложка» Раяна Кизябулатова о символике и атрибутике РСО и истории возникновения студенческих отрядов. Участникам школы провели «экскурсию по целинке», и теперь они знают места расположения шевронов, нашивок и значков на форме бойца студотряда.«Мы прослушали вступительную лекцию, в которой поднимались такие темы, как история основания и атрибутика студенческих отрядов, — поделилась впечатлениями участница школы Дарья Романова. — Часть атрибутов я уже знала, так как постоянно спрашивала у бойцов или комсостава про значки и нашивки, и ребята охотно рассказывали и показывали, но повторение — мать учения! Было очень интересно и познавательно, особенно узнать, как же зародилось движение студенческих отрядов, с чего всё началось. В общем, всё, как всегда, на высоте, жду следующих лекций».Проект реализуется на средства, выигранные в конкурсе социально-экономических проектов студенческих отрядов Челябинской области.
Источник: ЧОСО