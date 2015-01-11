В Челябинске подвели итоги первого дня «Цифровой прокачки» региона

Стратегическая сессия «Цифровая прокачка» проводится в Челябинской области впервые. По итогам мероприятия участникам предстоит сформировать карту внедрения цифровых решений в регионе до 2030 года. Стратегическую сессию открыл первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин, сообщает минцифры.8 апреля стартовала стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Челябинская область». Открывая мероприятие, первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин отметил, что основная цель «цифровой прокачки» – не только изучить цифровой опыт других регионов, но и изменить ментальное восприятие цифровой трансформации на местах.«Наша задача состоит не столько в формировании планов и дорожных карт, сколько в изменении отношения, сознания людей, чтобы каждый из специалистов на рабочем месте понимал новые веяния, возможности, которые дают цифровые технологии. Самая большая мотивация – когда ты нашел возможность повысить эффективность своей работы, обосновал, внедрил новые решения и можешь пользоваться результатами этих преобразований», - отметил Виктор Мамин.
Источник: пресс-служба минцифры Челябинской области