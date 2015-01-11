В Нагайбакском районе вручили награды за спасение людей из снежного плена

Благодарности губернатора Челябинской области сегодня вручали в Нагайбакском районе. Заместитель губернатора Евгений Голицын провел награждение местных жителей, которые самоотверженно спасали людей из снежного плена во время февральских буранов.Сегодня, 8 апреля, в актовом зале администрации Нагайбакского района состоялось чествование волонтеров и всех тех, кто участвовал в ликвидации последствий снежной стихии в феврале 2021 года. Среди награжденных – начальник отдела ГИБДД Нагайбакского района Роман Егоров, который лично организовывал работу сотрудников Госавтоинспекции по вызволению людей из снежных заторов, депутат районного Собрания Анатолий Косолапов, водитель пожарно-спасательной части Григорий Васильев,мастер дорожного участка Игорь Исаев,волонтер Рустам Хасанов, предприниматель Ермек Бурантаев.Все они во время метели, несмотря на жуткий мороз и ураганный ветер, делали свою работу, расчищали дороги, спасали замерзающих людей, размещали их в школах и детских садах.Вручая Благодарственные письма, заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын отметил, что благодаря действиям волонтеров удалось избежать трагедий: все люди, застрявшие в снежном плену в Нагайбакском районе, были спасены, и очень благодарны за это. От имени губернатора Челябинской области Алексея Текслера он поблагодарил энтузиастов за их труд.И таких добровольцев в те дни было множество. Глава Нагайбакского района Иван Сурменев от имени администрации поблагодарил всех, кто ночью 23 февраля пришел на помощь попавшим в беду людям. Почетные грамоты главы района вручены Сергею Аверкину, руководителю предприятия «Уралгруппсервис», которое помогало в расчистке дорог, Петру Сергееву, водителю районной администрации, Евгению Григорьеву,начальнику ПЧ-68, Владимиру Литовкину, Омырбеку Ирмантаеву, водителям ПЧ-68, Серику Кубенову и Владимиру Утешеву, пожарным ПЧ-68, Ольге Мещеряковой и Екатерине Шрибак, диспетчерам.
Источник: газета «Всходы»