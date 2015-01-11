Температура на Южном Урале подскочит до +20

В Челябинской области в ближайшие дни потеплеет до плюс 20 – такую температуру синоптики прогнозируют в воскресенье, 11 апреля.

Потепление начнется уже с пятницы, 9 апреля. В этот день ожидается от 11 до 16 градусов, в низинах – плюс 6-11, ветер западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с.

В субботу температура повысится до плюс 13-18, ветер ослабеет до 1-6 м/с.

Наконец в воскресенье ожидается от 15 до 20 градусов тепла, ветер южный и юго-западный 4-9 м/с. Все три дня будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

https://dostup1.ru/society/Temperatura-na-Yuzhnom-Urale-podskochit-do-20_135995.html