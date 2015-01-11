Южноуральцев приглашают принять участие во Всероссийском Цифровом диктанте

В России стартовала самая масштабная проверка цифровой грамотности — Всероссийский Цифровой диктант, партнером которой выступает компания «Ростелеком». Акция продлится до 24 апреля.Задача Цифрового диктанта — прокачать цифровую культуру, развить способность защищать себя в сети и повысить уровень цифровых компетенций. Тестирование поможет проверить знания, которые необходимы каждому пользователю рунета, вне зависимости от профессии.Участие в акции могут принять дети (7-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лет) и люди старшего возраста (60 лет и старше).Диктант можно пройти прямо сейчас или в любой день до 24 апреля.Узнать подробнее и принять участиеПроверьте уровень компьютерной грамотности и получите рекомендации о том, как его повысить! Результатами можно поделиться в соцсетях с хештегом #DigitalОткройся.