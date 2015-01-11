2021-04-09YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Поддержка ветеранов – одно из важных направлений социальной политики Озерского городского округа Ветераны Великой Отечественной войны защищали Отечество, строили государство, рисковали здоровьем. Поэтому меры социальной поддержки ветеранов – это не только материальная помощь, но и знак уважения к старшему поколению озерчан.

– Нравственный долг общества и государства перед ветеранами проявляется во внимании, социальной помощи, в повседневной заботе о людях, подаривших нам мирное небо, – подчеркнул депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов округа Станислав Воденко. – Учреждения социальной сферы Озерского городского округа уделяют большое внимание тому, чтобы наши ветераны жили достойно, были обеспечены всем необходимым. Забота о них – одно из приоритетных направлений в нашей работе.



По информации управления социальной защиты населения в Озерском городском округе в настоящее время проживают 9 инвалидов, 18 участников Великой Отечественной войны, 18 малолетних узников фашизма, 14 жителей блокадного Ленинграда, 372 труженика тыла, 141 вдова погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 920 детей погибших защитников отечества.

Ветеранам предоставляется большой комплекс государственных мер социальной поддержки. Предусмотрено возмещение льгот за жилищно-коммунальные услуги, компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной связи, право бесплатного проезда на городском транспорте, предоставление единовременной материальной помощи на текущий ремонт квартир, жилых домов, подводку к дому газопровода и установку внутри домового газового оборудования. Детям погибших участников Великой Отечественной войны предусмотрено возмещение расходов на проезд к месту захоронения отца (матери), ежемесячное денежное пособие. В Озерске полностью решен вопрос обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, установки надгробных памятников. Социальная помощь не ограничивается денежной поддержкой, бесплатно предоставляется медицинское и социальное обслуживание.

Ветеранам Великой отечественной войны оказываются социальные услуги на дому, в том числе доставка продуктов питания и лекарственных средств, оплата квитанций, содействие в оформлении документов по установлению группы инвалидности и разработке индивидуальной программы реабилитации, доставка технических средств реабилитации, сопровождение в лечебные учреждения, уборка помещений, гигиенические процедуры, психологическое сопровождение, услуги парикмахера, приготовление пищи и другие. Традиционными стали поздравления с Праздником Победы и Днём защитника Отечества. В каждом случае вопросы социального обслуживания решаются индивидуально с учетом состояния здоровья, потребностей и интересов ветеранов.

С большим вниманием, заботой и благодарностью социальную помощь ветеранам округа оказывают молодежные волонтерские организации и «Серебряные волонтеры». Многие волонтёры придерживаются мнения, что ветераны Великой Отечественной войны – это интересные, умудренные жизненным опытом люди, помогать которым большая честь.

Справочно:

В 2020 году ветеранам Великой отечественной войны и приравненным к ним гражданам Озерского городского округа назначено и выплачено:

- ежемесячные льготы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 1 067 847,00 рублей;

- ежемесячная компенсация за пользование услугами местной телефонной связью на общую сумму 43 556,00 рублей;

- единовременная материальная помощь на текущий ремонт квартир, домов на общую сумму 320,000 тысяч рублей;

- ежемесячная денежная выплата труженикам тыла на общую сумму 2 852 792,00 рублей;

- дополнительные меры социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда на общую сумму 201 959,00 рублей;

- ежемесячное денежное пособие детям погибших защитников отечества на общую сумму 5 847 202,00рублей;

- установлено 5 надгробных памятников.

Специалистами «Комплексного центра» оказана социальная помощь на дому 287 гражданам Озерского городского округа, в том числе сорока ветеранам Великой Отечественной войны.

Фото управления социальной защиты населения администрации.



Информация предоставлена: – подчеркнул депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов округаПо информации управления социальной защиты населения в Озерском городском округе в настоящее время проживают 9 инвалидов, 18 участников Великой Отечественной войны, 18 малолетних узников фашизма, 14 жителей блокадного Ленинграда, 372 труженика тыла, 141 вдова погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 920 детей погибших защитников отечества.Ветеранам предоставляется большой комплекс государственных мер социальной поддержки. Предусмотрено возмещение льгот за жилищно-коммунальные услуги, компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной связи, право бесплатного проезда на городском транспорте, предоставление единовременной материальной помощи на текущий ремонт квартир, жилых домов, подводку к дому газопровода и установку внутри домового газового оборудования. Детям погибших участников Великой Отечественной войны предусмотрено возмещение расходов на проезд к месту захоронения отца (матери), ежемесячное денежное пособие. В Озерске полностью решен вопрос обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, установки надгробных памятников. Социальная помощь не ограничивается денежной поддержкой, бесплатно предоставляется медицинское и социальное обслуживание.Ветеранам Великой отечественной войны оказываются социальные услуги на дому, в том числе доставка продуктов питания и лекарственных средств, оплата квитанций, содействие в оформлении документов по установлению группы инвалидности и разработке индивидуальной программы реабилитации, доставка технических средств реабилитации, сопровождение в лечебные учреждения, уборка помещений, гигиенические процедуры, психологическое сопровождение, услуги парикмахера, приготовление пищи и другие. Традиционными стали поздравления с Праздником Победы и Днём защитника Отечества. В каждом случае вопросы социального обслуживания решаются индивидуально с учетом состояния здоровья, потребностей и интересов ветеранов.С большим вниманием, заботой и благодарностью социальную помощь ветеранам округа оказывают молодежные волонтерские организации и «Серебряные волонтеры». Многие волонтёры придерживаются мнения, что ветераны Великой Отечественной войны – это интересные, умудренные жизненным опытом люди, помогать которым большая честь.В 2020 году ветеранам Великой отечественной войны и приравненным к ним гражданам Озерского городского округа назначено и выплачено:- ежемесячные льготы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 1 067 847,00 рублей;- ежемесячная компенсация за пользование услугами местной телефонной связью на общую сумму 43 556,00 рублей;- единовременная материальная помощь на текущий ремонт квартир, домов на общую сумму 320,000 тысяч рублей;- ежемесячная денежная выплата труженикам тыла на общую сумму 2 852 792,00 рублей;- дополнительные меры социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда на общую сумму 201 959,00 рублей;- ежемесячное денежное пособие детям погибших защитников отечества на общую сумму 5 847 202,00рублей;- установлено 5 надгробных памятников.Специалистами «Комплексного центра» оказана социальная помощь на дому 287 гражданам Озерского городского округа, в том числе сорока ветеранам Великой Отечественной войны.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-09YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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