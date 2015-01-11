Поддержка ветеранов – одно из важных направлений социальной политики Озерского городского округа

– Нравственный долг общества и государства перед ветеранами проявляется во внимании, социальной помощи, в повседневной заботе о людях, подаривших нам мирное небо, – подчеркнул депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов округа Станислав Воденко. – Учреждения социальной сферы Озерского городского округа уделяют большое внимание тому, чтобы наши ветераны жили достойно, были обеспечены всем необходимым. Забота о них – одно из приоритетных направлений в нашей работе.
По информации управления социальной защиты населения в Озерском городском округе в настоящее время проживают 9 инвалидов, 18 участников Великой Отечественной войны, 18 малолетних узников фашизма, 14 жителей блокадного Ленинграда, 372 труженика тыла, 141 вдова погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 920 детей погибших защитников отечества.
Ветеранам предоставляется большой комплекс государственных мер социальной поддержки. Предусмотрено возмещение льгот за жилищно-коммунальные услуги, компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной связи, право бесплатного проезда на городском транспорте, предоставление единовременной материальной помощи на текущий ремонт квартир, жилых домов, подводку к дому газопровода и установку внутри домового газового оборудования. Детям погибших участников Великой Отечественной войны предусмотрено возмещение расходов на проезд к месту захоронения отца (матери), ежемесячное денежное пособие. В Озерске полностью решен вопрос обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, установки надгробных памятников. Социальная помощь не ограничивается денежной поддержкой, бесплатно предоставляется медицинское и социальное обслуживание.
Ветеранам Великой отечественной войны оказываются социальные услуги на дому, в том числе доставка продуктов питания и лекарственных средств, оплата квитанций, содействие в оформлении документов по установлению группы инвалидности и разработке индивидуальной программы реабилитации, доставка технических средств реабилитации, сопровождение в лечебные учреждения, уборка помещений, гигиенические процедуры, психологическое сопровождение, услуги парикмахера, приготовление пищи и другие. Традиционными стали поздравления с Праздником Победы и Днём защитника Отечества. В каждом случае вопросы социального обслуживания решаются индивидуально с учетом состояния здоровья, потребностей и интересов ветеранов.
С большим вниманием, заботой и благодарностью социальную помощь ветеранам округа оказывают молодежные волонтерские организации и «Серебряные волонтеры». Многие волонтёры придерживаются мнения, что ветераны Великой Отечественной войны – это интересные, умудренные жизненным опытом люди, помогать которым большая честь.
Справочно:
В 2020 году ветеранам Великой отечественной войны и приравненным к ним гражданам Озерского городского округа назначено и выплачено:
- ежемесячные льготы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 1 067 847,00 рублей;
- ежемесячная компенсация за пользование услугами местной телефонной связью на общую сумму 43 556,00 рублей;
- единовременная материальная помощь на текущий ремонт квартир, домов на общую сумму 320,000 тысяч рублей;
- ежемесячная денежная выплата труженикам тыла на общую сумму 2 852 792,00 рублей;
- дополнительные меры социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда на общую сумму 201 959,00 рублей;
- ежемесячное денежное пособие детям погибших защитников отечества на общую сумму 5 847 202,00рублей;
- установлено 5 надгробных памятников.
Специалистами «Комплексного центра» оказана социальная помощь на дому 287 гражданам Озерского городского округа, в том числе сорока ветеранам Великой Отечественной войны.
Фото управления социальной защиты населения администрации.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа