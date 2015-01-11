2021-04-09YEKT14:00:00 | Губерния В Челябинске состоялся семинар по вопросам правового регулирования оплаты труда в органах местного самоуправления Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Управление государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области совместно региональной Контрольно-счетной палатой 9 апреля провели семинар с выборными должностными лицами местного самоуправления и муниципальными служащими по вопросам правового регулирования оплаты труда в органах местного самоуправления области.Основным предметом обсуждения стали проблемы реализации механизмов материального стимулирования работников органов местного самоуправления по результатам оценки эффективности (результативности) их деятельности. В целях определения единого подхода управлением государственной службы и противодействия коррупции совместно Контрольно-счетной палатой разработаны модельные положения по оплате труда выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, иных лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих.«Определение конкретных критериев оценки деятельности муниципальных служащих, которые будут являться основаниями для выплаты премии и одновременно стимулировать к эффективной деятельности, исключает нарушения законодательства в части эффективности расходования бюджетных средств», - отметила заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области - начальник управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области Татьяна Язовских.«В целях исключения нарушений, наступления гражданско-правовой или уголовной ответственности, а также принятия мер по отмене необоснованных выплат возникает необходимость принятия превентивных мер органами местного самоуправления по вопросу совершенствования системы материального стимулирования», - подчеркнул заместитель председателя Контрольно-Счетной палаты Челябинской области Юрий Подшивалов.Для этого рекомендуется провести ревизию нормативных документов по оплате труда, в случае их отсутствия – утвердить, а в случае наличия – проанализировать критерии оценки результативности деятельности работников органов местного самоуправления. Также следует обеспечить документальное обоснование премиальных выплат. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиУправление государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области совместно региональной Контрольно-счетной палатой 9 апреля провели семинар с выборными должностными лицами местного самоуправления и муниципальными служащими по вопросам правового регулирования оплаты труда в органах местного самоуправления области.Основным предметом обсуждения стали проблемы реализации механизмов материального стимулирования работников органов местного самоуправления по результатам оценки эффективности (результативности) их деятельности. В целях определения единого подхода управлением государственной службы и противодействия коррупции совместно Контрольно-счетной палатой разработаны модельные положения по оплате труда выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, иных лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих.«Определение конкретных критериев оценки деятельности муниципальных служащих, которые будут являться основаниями для выплаты премии и одновременно стимулировать к эффективной деятельности, исключает нарушения законодательства в части эффективности расходования бюджетных средств», - отметила заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области - начальник управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области«В целях исключения нарушений, наступления гражданско-правовой или уголовной ответственности, а также принятия мер по отмене необоснованных выплат возникает необходимость принятия превентивных мер органами местного самоуправления по вопросу совершенствования системы материального стимулирования», - подчеркнул заместитель председателя Контрольно-Счетной палаты Челябинской области.Для этого рекомендуется провести ревизию нормативных документов по оплате труда, в случае их отсутствия – утвердить, а в случае наличия – проанализировать критерии оценки результативности деятельности работников органов местного самоуправления. Также следует обеспечить документальное обоснование премиальных выплат. AzAzA 2021-04-09YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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