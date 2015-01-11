Дождались! Тепло, сухо и солнечно!

Все выходные:
глк"Егоза" несмотря на тёплую погоду, принимает гостей!
СБ, ВС - 10:00 - 16:00
Для вас работают :
Малый комплекс (2 подъёмника на выкате и на трассе "Спортивная" с 6-ой опоры),
прокат,
кафе,
ски-сервис,
служба инструкторов,
мангальные зоны.
ПРАЙС:
2 часа - 300 рублей (за оба подъёмника)
3 часа - 350 рублей (за оба подъёмника)
10 апреля, суббота
10-00, Городской музей
35-ЛЕТИЮ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПОСВЯЩАЕТСЯ:
11-00, Театр кукол "Золотой петушок"
"СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ" 3-5 лет (большой зал)
16-00 и 19-00, Театр драмы и комедии "Наш дом"
Театр чистых эмоций "Красавица и чудовище"
11 апреля, воскресенье
10-00, кск "Лидер"
Открытое Первенство Озерского городского округа по плаванию
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Сказка про кошку Мусю и мышонка Тусю" И.Костерина
Сказка для самых самых маленьких!
11-00, Театр кукол "Золотой петушок"
"ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК", 3+
17-00, ДК "Маяк"
традиционная встреча
в клубе «Таланты и поклонники».
Она посвящена памяти Александра Гапонова, который был одним из основателей клуба и постоянным её участником.
18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Ромео и Джульетта" У. Шекспир
Трагический комикс (16+)
п.Татыш
10 апреля, воскресенье
16-00, ДК им.А.С.Пушкина
- Вокальный ансамбль «Nota»
- Ансамбль народной песни «Серебряные голоса»
- Народный коллектив вокальный ансамбль «Лето»
Челябинск
Все выходные:
Юбилейный Кубок Губернатора по танцевальному спорту!