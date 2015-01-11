Дождались! Тепло, сухо и солнечно!

Все выходные:

глк"Егоза" несмотря на тёплую погоду, принимает гостей!

СБ, ВС - 10:00 - 16:00

Для вас работают :

Малый комплекс (2 подъёмника на выкате и на трассе "Спортивная" с 6-ой опоры),

прокат,

кафе,

ски-сервис,

служба инструкторов,

мангальные зоны.

ПРАЙС:

2 часа - 300 рублей (за оба подъёмника)

3 часа - 350 рублей (за оба подъёмника)

10 апреля, суббота

10-00, Городской музей

35-ЛЕТИЮ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПОСВЯЩАЕТСЯ:

11-00, Театр кукол "Золотой петушок"

"СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ" 3-5 лет (большой зал)

16-00 и 19-00, Театр драмы и комедии "Наш дом"

Театр чистых эмоций "Красавица и чудовище"

11 апреля, воскресенье

10-00, кск "Лидер"

Открытое Первенство Озерского городского округа по плаванию

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Сказка про кошку Мусю и мышонка Тусю" И.Костерина

Сказка для самых самых маленьких!

11-00, Театр кукол "Золотой петушок"

"ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК", 3+

17-00, ДК "Маяк"

традиционная встреча

в клубе «Таланты и поклонники».

Она посвящена памяти Александра Гапонова, который был одним из основателей клуба и постоянным её участником.

18-30, Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Ромео и Джульетта" У. Шекспир

Трагический комикс (16+)

п.Татыш

10 апреля, воскресенье

16-00, ДК им.А.С.Пушкина

- Вокальный ансамбль «Nota»

- Ансамбль народной песни «Серебряные голоса»

- Народный коллектив вокальный ансамбль «Лето»

Челябинск

Все выходные:

Юбилейный Кубок Губернатора по танцевальному спорту!