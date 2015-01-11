Количество новых больных COVID-19 в Челябинской области достигло минимума с 22 октября

Количество новых случаев заболевания COVID-19 в Челябинской области достигло показателей 21 октября прошлого года – за сутки сделано 118 подтверждений, что является минимумом за прошедший с того дня период.
При этом общее количество зафиксированных случаев на Южном Урале достигло 57 тыс. 988, и уже завтра оно перевалит за отметку 58 тыс. человек. Из этого числа 52 тыс. 257 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
На данный момент COVID-19 в регионе болеют 3 239 человек.
За все время пандемии медики сделали 1 млн 910 тыс. 540 исследований методами ИФА и ПЦР, за прошедшие сутки – 8 549 тестов.
Жертвами коронавируса стали еще девять человек.
https://dostup1.ru/medicine/Kolichestvo-bolnyh-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti-dostiglo-minimuma-s-22-oktyabrya_136059.html