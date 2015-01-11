Количество новых больных COVID-19 в Челябинской области достигло минимума с 22 октября

В министерство культуры Челябинской области подвели итоги 2020 года. Работу регионального ведомства оценили первый заместитель губернатора Ирина Гехт и сенатор Маргарита Павлова.

В 2020 году из-за пандемии работу ведомства пришлось полностью перестраивать. Несмотря на то, что культура оказалась в числе наиболее уязвимых сфер и снижения показателей избежать не удалось, год стал показательным в отношении жизнеспособности, мобильности учреждений культуры, а также в очередной раз подтвердил потребности населения в получении культурных услуг.«Мы довольно быстро перестроились, перешли на новые формы общения с нашими зрителями, читателями, слушателями. Это было определенное испытание, но, как мне кажется, работники культуры из него достойно вышли и предоставили альтернативу той пандемии, тому негативу, который царил повсеместно», – отметил глава ведомства Алексей Бетехтин.Минувший год для культуры стал годом онлайн-мероприятий, поскольку из-за пандемии многие мероприятия были отменены, а учреждения закрыты.«Буквально на следующий день после объявления локдауна театры и концертные организации перешли на онлайн, каждый день что-то предлагалось. Библиотеки продолжали работу, музеи проводили виртуальные выставки, театры показывали в соцсетях свои лучшие постановки, нам удалось запустить сразу несколько крупных онлайн-проектов. Это было особенно заметно в преддверии юбилея Победы. Перестраиваться на новые рельсы пришлось буквально на ходу, но тем не менее только крупных акций и проектов прошло более 200, всего по области их было около трех с половиной тысяч», – уточнил министр.Пандемия внесла коррективы в работу всех учреждений культуры. Однако часть мероприятий удалось сохранить и провести.Челябинская область стала одним из первых регионов, демонстрирующим на своей площадке выставки из фондов ведущих музеев Российской Федерации, - Третьяковской галереи и Музеев Московского Кремля. С августа по октябрь в областном центре прошел фестиваль граффити, в результате которого Челябинск получил 12 уникальных арт-объектов. Театры подготовили для зрителей 14 премьер, в числе которых яркий, зрелищный спектакль «Садко» в челябинской опере и нашумевшая постановка «Макбета» в Камерном театре. Недавно созданный симфонический оркестр покорил московскую публику в зале «Зарядье», представив музыкальную программу вместе с Денисом Мацуевым.«Локдаун показал, что никакой онлайн не заменит личный контакт с искусством, поход в театр или на концерт, – считает Алексей Бетехтин. – Тем не менее те новые формы, которые мы опробовали, имеют право на существование и в нормальное, непандемическое время. Поэтому развивать их необходимо. Кстати, нацпроект «Культура» как раз затрагивает вопрос развития цифровых технологий. И та цифровая подготовка и возможности, полученные нашими учреждениями, сыграли значительную роль, так что цифровые технологии будем продолжать развивать».В то же время пока учреждения «пустовали», их активно приводили в порядок, ремонтировали и приобретали новое оборудование. «В области второй год работает нацпроект «Культура», губернатор выделяет приличные деньги, и в этом направлении мы отработали на 100%, никакая пандемия нам не помешала», – подчеркнул министр.[gallery]Минувшей осенью приняли зрителей полностью обновленный Молодежный театр в Челябинске и драматический театр имени А.С. Пушкина в Магнитогорске. В рамках реализации национального проекта «Культура» за два года открыто три виртуальных концертных зала, 11 модельных библиотек и приобретено шесть автоклубов. За счет средств федерального и областного бюджетов оснащены музыкальными инструментами 11 детских школ искусств, музыкальных колледжей и консерваторий. В 2020 году был проведен капитальный ремонт трех детских школ искусств. В общей сложности привели в порядок 49 культурно-досуговых учреждений.В условиях пандемии удалось сохранить кадровый потенциал, а также провести переобучение сотрудников.«Нужно отдать должное правительству области, губернатору за то, что работники культуры в условиях пандемии не пострадали в материальном плане. Всем выплачивалась в полном объеме заработная плата, даже когда театры не работали и был полный локдаун. Более того, мы проводили в онлайн-формате программу обучения и переобучения сотрудников, которые готовы с новыми силами приступить к работе», - дополнил глава ведомства.Минувший год стал годом перемен, который показал, что работать по-старому уже нельзя. Основные задачи, которые стоят перед ведомством, это восстановить работу в полном объеме, продолжить освоение электронных форматов, создание условий для улучшения этого процесса.По материалам пресс-службы минкультуры Челябинской области. Подробнее