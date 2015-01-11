2021-04-12YEKT06:00:00 | Губерния В библиотеке Усть-Катава начался капитальный ремонт Источник: Министерство культуры Челябинской области









В Центральной городской библиотеке Усть-Катавского городского округа начались ремонтные работы по преобразованию в модельную. Это стало возможным, благодаря участию библиотеки в нацпроекте «Культура». В результате конкурсного отбора в 2020 г. из 13 библиотек Челябинской области две стали победителями, одна из них – библиотека Усть-Катавского городского округа. На создание модельной библиотеки из федерального бюджета были выделены 10 млн. рублей. За счет этих средств будет проведен ремонт помещений, закуплено новое современное оборудование, мебель, обновлен книжный фонд.В период заявочной кампании помимо подготовки документов на участие библиотекой был проведен опрос. Жители города высказали свои пожелания, какой они хотят видеть библиотеку. Именно с учетом этих мнений был разработан дизайн-проект, создана концепция модернизации, отремонтирована входная группа.«Реализация национального проекта «Культура» в нашем городе будет способствовать возникновению и развитию новых информационных, просветительских, культурно-досуговых и социальных услуг, позволит качественно удовлетворять современные культурные потребности населения», – комментирует директор МКУК «Централизованной библиотечной системы» Усть-Катавского городского округа Ольга Логинова.В городе нет культурно-развлекательных центров, где можно собраться молодежи. Именно поэтому будущая модельная библиотека должна взять на себя эти функции. Создание лофт-зоны на базе библиотеки привлечет внимание молодежи. В студии звукозаписи можно будет попробовать записать музыку или песню, используя музыкальную аппаратуру, организовать концерт для сверстников. Познакомиться с научно-техническим прогрессом, используя 3D технику и программы виртуальной реальности. Такой центр должен стать местом встречи молодежных городских объединений.Для старшего поколения библиотека станет пространством возможностей культурного развития, получения знаний в неформальной обстановке, удовлетворения потребностей в духовном и интеллектуальном росте, самообразовании, самореализации.Создание условий доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья будет способствовать комфортному пребыванию данной категории населения в библиотеке и предоставит равные возможности участия в культурно-досуговой деятельности и самореализации.Также на базе библиотеки будет создана диалоговая площадка. У жителей Усть-Катава появится свое «народное» место для обсуждения и решения вопросов общегородского уровня. В результате модернизации жители города получат комфортное пространство для общения, отдыха, реализации творческих и научных проектов. Ремонтные работы должны завершиться в середине лета и уже в сентябре новая модельная библиотека откроет свои двери для посетителей. Источник: Министерство культуры Челябинской областиВ Центральной городской библиотеке Усть-Катавского городского округа начались ремонтные работы по преобразованию в модельную. Это стало возможным, благодаря участию библиотеки в нацпроекте «Культура». В результате конкурсного отбора в 2020 г. из 13 библиотек Челябинской области две стали победителями, одна из них – библиотека Усть-Катавского городского округа. На создание модельной библиотеки из федерального бюджета были выделены 10 млн. рублей. За счет этих средств будет проведен ремонт помещений, закуплено новое современное оборудование, мебель, обновлен книжный фонд.В период заявочной кампании помимо подготовки документов на участие библиотекой был проведен опрос. Жители города высказали свои пожелания, какой они хотят видеть библиотеку. Именно с учетом этих мнений был разработан дизайн-проект, создана концепция модернизации, отремонтирована входная группа.«Реализация национального проекта «Культура» в нашем городе будет способствовать возникновению и развитию новых информационных, просветительских, культурно-досуговых и социальных услуг, позволит качественно удовлетворять современные культурные потребности населения», – комментирует директор МКУК «Централизованной библиотечной системы» Усть-Катавского городского округаВ городе нет культурно-развлекательных центров, где можно собраться молодежи. Именно поэтому будущая модельная библиотека должна взять на себя эти функции. Создание лофт-зоны на базе библиотеки привлечет внимание молодежи. В студии звукозаписи можно будет попробовать записать музыку или песню, используя музыкальную аппаратуру, организовать концерт для сверстников. Познакомиться с научно-техническим прогрессом, используя 3D технику и программы виртуальной реальности. Такой центр должен стать местом встречи молодежных городских объединений.Для старшего поколения библиотека станет пространством возможностей культурного развития, получения знаний в неформальной обстановке, удовлетворения потребностей в духовном и интеллектуальном росте, самообразовании, самореализации.Создание условий доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья будет способствовать комфортному пребыванию данной категории населения в библиотеке и предоставит равные возможности участия в культурно-досуговой деятельности и самореализации.Также на базе библиотеки будет создана диалоговая площадка. У жителей Усть-Катава появится свое «народное» место для обсуждения и решения вопросов общегородского уровня. В результате модернизации жители города получат комфортное пространство для общения, отдыха, реализации творческих и научных проектов. Ремонтные работы должны завершиться в середине лета и уже в сентябре новая модельная библиотека откроет свои двери для посетителей. AzAzA 2021-04-12YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Библиотека новых возможностей откроется в Магнитогорске

Первая модельная библиотека Златоуста нацелилась на «ПРОдвижение»

В Златоусте появилась первая библиотека нового поколения

Библиотека равных возможностей откроется в Магнитогорске

В Златоусте откроется новая модельная библиотека {comments_news}