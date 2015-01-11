2021-04-12YEKT06:00:00 | Губерния При поддержке гранта главы Республики Башкортостан в Миассе открылся башкирский класс В Миассе (Челябинская область) 6 апреля был открыт класс по изучению башкирского языка, традиций и культуры башкирского народа на базе МОУ «СОШ №1». Первые занятия у школьников начнутся уже в эту субботу. Проект «Башкорт - иле, башкорт – теле» Башкирской республиканской гимназии-интернат №1 им. Рами Гарипова был поддержан грантом главы Республики Башкортостан.На открытие первой башкирской воскресной школы присутствовала делегация министерства образования и науки Республики Башкортостан, представительства Республики Башкортостан в Челябинской области, глава Миасского городского округа Григорий Тонких.Представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Руслан Абдуллин подчеркивает, что одним из приоритетных направлений работы представительства является содействие в расширении доступности изучения башкирского языка и традиций народа для южноуральских башкир.«Изучение родного языка в школах является важным аспектом воспитания молодого поколения, передача и сохранения культурных ценностей и традиций башкир. Благодаря грантовой поддержки Главы Республики Башкортостан и искреннему желанию педагога Зифы Вафиной передать свои знания в Миассе появилась такая уникальная возможность. Кроме того, в рамках проекта запланировано открытие башкирских классов в Магнитогорске и Кизильском сельском поселении», - прокомментировал он.С важным для города событием собравшихся поздравил глава Миасского городского округа Григорий Тонких: « Желающих получить дополнительное образование среди миасских школьников достаточно много. На данный момент уже набрано два полноценных класса. Дети будут изучать не только башкирский язык, национальную культуру и историю, но и народные инструменты, музыку, национальные игры. Уверен, что работа в этом направлении получит продолжение в будущем. Желаю организаторам и учащимся успехов в работе и учебе».С приветственным словом выступила ведущий специалист-эксперт отдела по реализации государственных программ и межрегиональному сотрудничеству Управления национального образования министерства образования и науки республики Башкортостан Гульсум Дильмухаметова, поблагодарив администрацию города за поддержку:«В январе этого года состоялась рабочая встреча Главы Миасского городского округа и представителей республики Башкортостан в Челябинской области, где обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, развития образовательной деятельности по обучению детей башкирскому языку, организации и проведению совместных культурных мероприятий в текущем году. И уже в апреле мы открываем первый класс по обучению башкирскому языку».Начальник Управления образования Миасского городского округа Анна Овсянникова отметила, что структура получала много писем и запросов на изучение башкирского языка от родителей и законных представителей детей. «После проведенного в Миассе мониторинга оказалось, что самая высокая потребность в таком обучении в школе №1. Она и стала площадкой для открытия первого класса. Стоит отметить, что запросы поступали и из других школ округа. Организаторы образовательного процесса предоставляют школьникам специальное оборудование, мультимедийный проектор, ноутбук, стенды. Эта современная техническая составляющая сделает процесс обучения интереснее и проще», - сообщила она.Отметим, что в рамках реализации проекта Башкирской республиканской гимназии-интернат №1 им. Рами Гарипова, который реализуется при поддержке гранта главы Республики Башкортостан, классы по изучению башкирского языка будут открыты в 6 регионах Российской Федерации. AzAzA 2021-04-12YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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