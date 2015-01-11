При поддержке гранта главы Республики Башкортостан в Миассе открылся башкирский класс

Озерский городской суд приговорил заведующую отделением по борьбе с ВИЧ-инфекцией ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России к трем годам лишения свободы. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры Подробнее
За прошедшую неделю в дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск было зарегистрировано 15 сообщений о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время. В основном жители города жаловались на шум со стороны соседей Подробнее
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» в Озерском технологическом институте «НИЯУ "МИФИ» сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск провели профилактическую встреч Подробнее
В рамках выставки «Зеркало сцены» в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» стартует Театрально-исторический марафон (региональный фестиваль) «Наполеон и Ко. Человек в зеркале истории» Подробнее
В Челябинской области в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» новый облик обретут 128 скверов и 118 дворов, сообщает минстрой Подробнее
В этом году «ДШИ№8» им. Ю.Г. Суткового г. Челябинска стала участницей национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда». Благодаря этому в школу уже поступили качественные, профессиональные музыкальные инструменты: ученические и концертный аккордеоны, кларнеты, клавишные гусли, маримба - ударный музыкальный инструмент, родственник ксилофона, цифровое пианино, настольные синтезаторы. Преподаватель по классу духовых и ударных инструментов Николай Гурьев, увидев четырех октавную маримбу сказал: «Именно о таком инструменте для своих учеников я мечтал всю жизнь».В ближайшее время из Тулы прибудут ученические и концертный баяны. А ближе к августу в школу приедут его Величество Рояль и акустическое пианино марки «Рубинштейн». Все инструменты имеют Российское происхождение и приобретены непосредственно на фабриках-производителях этих инструментов. Огромные изменения ждут кабинеты теоретических дисциплин и хоровой класс. Совсем скоро здесь появятся интерактивные панели и интерактивные комплексы, которые сделают занятия еще более насыщенными и интересными. «Нам, педагогам нужно обязательно пройти курсы повышения квалификации по работе с такой сложной техникой, – говорит преподаватель по классу теоретических дисциплин Валентина Адамова. – Таким образом мы сумеем раскрыть все возможности этих дидактических новинок».В проведении конференций, педагогических советов, научно-практических конференций учащихся, создании рефератов и научных докладов поможет новый мобильный компьютерный класс с ноутбуком и планшетами. Все электронное оборудование соответствует новым Санитарным правилам, введенным в действие с января 2021 года. В отремонтированном Концертном зале школы появятся складные хоровые станки, а все оркестры будут снабжены пюпитрами для нот с подсветкой.А библиотека удивит новинками в методической и нотной литературе, интерактивными пособиями для уроков музыкальной литературы и сольфеджио.Встречать всех посетителей будет мультимедийный стенд. На нем в одно касание можно будет увидеть расписание занятий, историю школы, лучшие выступления учащихся школы и много другой полезной информации. Сейчас все эти замечательные новинки проходят процедуру инвентаризации и совсем скоро займут свое достойное место в рекреациях и аудиториях школы. По словам коллектива школы, участие в нацпроекте «Культура» стало желанным подарком к 50-летнему юбилею учреждения. Школа с честью и достоинством носит имя основателя школы – Юрия Георгиевича Суткового, который стал первым заслуженным работником культуры России в системе детского музыкального образования Челябинска. Школа является победителем Всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств Российской Федерации» (2015г., г. Москва), носит звание «Лучшее учреждение дополнительного образования детей» (2018г. г.Санкт-Петербург», является лауреатом межрегионального конкурса «Лучшая детская школа искусств УрФО» (2019г. г. Екатеринбург).Сегодня в школе обучаются 770 учеников. Обучение ведется по предпрофессиональным и общеразвивающим программам, охватывающим все направления музыкального искусства: фортепиано, струнные, народные, духовые и ударные инструменты, хоровое и сольное пение.Учащиеся школы одинаково успешны и в учебной и концертной деятельности. Недавним триумфом стало выступление учащихся струнного отделения Марьям и Фатхуллы Ильясовых (преподаватель Р.Р. Сибирякова) в Совете Федерации в рамках дней Челябинской области в марте этого года. Подробнее
В Миассе (Челябинская область) 6 апреля был открыт класс по изучению башкирского языка, традиций и культуры башкирского народа на базе МОУ «СОШ №1». Первые занятия у школьников начнутся уже в эту субботу. Проект «Башкорт - иле, башкорт – теле» Башкирской республиканской гимназии-интернат №1 им. Рами Гарипова был поддержан грантом главы Республики Башкортостан.На открытие первой башкирской воскресной школы присутствовала делегация министерства образования и науки Республики Башкортостан, представительства Республики Башкортостан в Челябинской области, глава Миасского городского округа Григорий Тонких.Представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Руслан Абдуллин подчеркивает, что одним из приоритетных направлений работы представительства является содействие в расширении доступности изучения башкирского языка и традиций народа для южноуральских башкир.«Изучение родного языка в школах является важным аспектом воспитания молодого поколения, передача и сохранения культурных ценностей и традиций башкир. Благодаря грантовой поддержки Главы Республики Башкортостан и искреннему желанию педагога Зифы Вафиной передать свои знания в Миассе появилась такая уникальная возможность. Кроме того, в рамках проекта запланировано открытие башкирских классов в Магнитогорске и Кизильском сельском поселении», - прокомментировал он.С важным для города событием собравшихся поздравил глава Миасского городского округа Григорий Тонких: « Желающих получить дополнительное образование среди миасских школьников достаточно много. На данный момент уже набрано два полноценных класса. Дети будут изучать не только башкирский язык, национальную культуру и историю, но и народные инструменты, музыку, национальные игры. Уверен, что работа в этом направлении получит продолжение в будущем. Желаю организаторам и учащимся успехов в работе и учебе».С приветственным словом выступила ведущий специалист-эксперт отдела по реализации государственных программ и межрегиональному сотрудничеству Управления национального образования министерства образования и науки республики Башкортостан Гульсум Дильмухаметова, поблагодарив администрацию города за поддержку:«В январе этого года состоялась рабочая встреча Главы Миасского городского округа и представителей республики Башкортостан в Челябинской области, где обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, развития образовательной деятельности по обучению детей башкирскому языку, организации и проведению совместных культурных мероприятий в текущем году. И уже в апреле мы открываем первый класс по обучению башкирскому языку».Начальник Управления образования Миасского городского округа Анна Овсянникова отметила, что структура получала много писем и запросов на изучение башкирского языка от родителей и законных представителей детей. «После проведенного в Миассе мониторинга оказалось, что самая высокая потребность в таком обучении в школе №1. Она и стала площадкой для открытия первого класса. Стоит отметить, что запросы поступали и из других школ округа. Организаторы образовательного процесса предоставляют школьникам специальное оборудование, мультимедийный проектор, ноутбук, стенды. Эта современная техническая составляющая сделает процесс обучения интереснее и проще», - сообщила она.Отметим, что в рамках реализации проекта Башкирской республиканской гимназии-интернат №1 им. Рами Гарипова, который реализуется при поддержке гранта главы Республики Башкортостан, классы по изучению башкирского языка будут открыты в 6 регионах Российской Федерации.