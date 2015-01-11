В Челябинске открылся новый клуб по боевым единоборствам

Озерский городской суд приговорил заведующую отделением по борьбе с ВИЧ-инфекцией ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России к трем годам лишения свободы. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры Подробнее
За прошедшую неделю в дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск было зарегистрировано 15 сообщений о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время. В основном жители города жаловались на шум со стороны соседей Подробнее
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» в Озерском технологическом институте «НИЯУ "МИФИ» сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск провели профилактическую встреч Подробнее
В рамках выставки «Зеркало сцены» в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» стартует Театрально-исторический марафон (региональный фестиваль) «Наполеон и Ко. Человек в зеркале истории» Подробнее
В Челябинской области в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» новый облик обретут 128 скверов и 118 дворов, сообщает минстрой Подробнее
В этом году «ДШИ№8» им. Ю.Г. Суткового г. Челябинска стала участницей национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда». Благодаря этому в школу уже поступили качественные, профессиональные музыкальные инструменты: ученические и концертный аккордеоны, кларнеты, клавишные гусли, маримба - ударный музыкальный инструмент, родственник ксилофона, цифровое пианино, настольные синтезаторы. Преподаватель по классу духовых и ударных инструментов Николай Гурьев, увидев четырех октавную маримбу сказал: «Именно о таком инструменте для своих учеников я мечтал всю жизнь».В ближайшее время из Тулы прибудут ученические и концертный баяны. А ближе к августу в школу приедут его Величество Рояль и акустическое пианино марки «Рубинштейн». Все инструменты имеют Российское происхождение и приобретены непосредственно на фабриках-производителях этих инструментов. Огромные изменения ждут кабинеты теоретических дисциплин и хоровой класс. Совсем скоро здесь появятся интерактивные панели и интерактивные комплексы, которые сделают занятия еще более насыщенными и интересными. «Нам, педагогам нужно обязательно пройти курсы повышения квалификации по работе с такой сложной техникой, – говорит преподаватель по классу теоретических дисциплин Валентина Адамова. – Таким образом мы сумеем раскрыть все возможности этих дидактических новинок».В проведении конференций, педагогических советов, научно-практических конференций учащихся, создании рефератов и научных докладов поможет новый мобильный компьютерный класс с ноутбуком и планшетами. Все электронное оборудование соответствует новым Санитарным правилам, введенным в действие с января 2021 года. В отремонтированном Концертном зале школы появятся складные хоровые станки, а все оркестры будут снабжены пюпитрами для нот с подсветкой.А библиотека удивит новинками в методической и нотной литературе, интерактивными пособиями для уроков музыкальной литературы и сольфеджио.Встречать всех посетителей будет мультимедийный стенд. На нем в одно касание можно будет увидеть расписание занятий, историю школы, лучшие выступления учащихся школы и много другой полезной информации. Сейчас все эти замечательные новинки проходят процедуру инвентаризации и совсем скоро займут свое достойное место в рекреациях и аудиториях школы. По словам коллектива школы, участие в нацпроекте «Культура» стало желанным подарком к 50-летнему юбилею учреждения. Школа с честью и достоинством носит имя основателя школы – Юрия Георгиевича Суткового, который стал первым заслуженным работником культуры России в системе детского музыкального образования Челябинска. Школа является победителем Всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств Российской Федерации» (2015г., г. Москва), носит звание «Лучшее учреждение дополнительного образования детей» (2018г. г.Санкт-Петербург», является лауреатом межрегионального конкурса «Лучшая детская школа искусств УрФО» (2019г. г. Екатеринбург).Сегодня в школе обучаются 770 учеников. Обучение ведется по предпрофессиональным и общеразвивающим программам, охватывающим все направления музыкального искусства: фортепиано, струнные, народные, духовые и ударные инструменты, хоровое и сольное пение.Учащиеся школы одинаково успешны и в учебной и концертной деятельности. Недавним триумфом стало выступление учащихся струнного отделения Марьям и Фатхуллы Ильясовых (преподаватель Р.Р. Сибирякова) в Совете Федерации в рамках дней Челябинской области в марте этого года. Подробнее
В Челябинске 10 апреля прошла торжественная церемония открытия клуба «Гром», в котором будут заниматься представители боевых единоборств. В этот же день состоялся мастер-класс с легендарным бойцом UFC, экс-чемпионом мира в наилегчайшем весе Петром Яном.В торжественной церемонии открытия приняли участие министр по физической культуре и спорту Челябинской области Максим Соколов и президент федерации панкратиона Челябинской области Сергей Нечет. Также на открытии состоялись вручение спортивных званий и показательные выступления воспитанников всех направлений.Спортивный клуб единоборств «Гром» будет носить имя Героя России Евгения Родионова. Занятия будут вестись по различным направлениям: грэпплинг, ММА, дзюдо, тайский бокс. Особенно здесь значим панкратион — древнегреческий олимпийский вид спорта. Именно в эту секцию сейчас проходит бесплатный набор учеников от 10 до 17 лет.
Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области