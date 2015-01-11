В Кыштыме реализуют три проекта конкурса «Измени свой город к лучшему» – его с 2017 года проводит Русская медная компания с целью стимулирования творчества школьников по преобразованию городской среды.

Первый на реализации – проект-победитель Софьи Мильчаковой и Софьи Цурган «Школьный сквер» на территории школы № 13. Особенность проекта в том, что он привязан к имени Юрия Гагарина, которое носит школа. Даже скамейки больше похожи на космические корабли.

Вторым стал проект «Дети-детям: бизиборды и детская мебель в муниципальные учреждения округа». Его автор – воспитанник центра детско-юношеского технического творчества Сергей Андросов, руководители Алиса и Сергей Внучковы. С помощью специального оборудования воспитанники центра частично сами изготавливают детские уголки. Конструкции устанавливают в муниципальных учреждениях. Проект поддержало АО «КМЭЗ», а инициатива будет реализована в рамках договора о социальном партнерстве с администрацией округа.

Третий – проект «Я люблю Кыштым» Глеба Карпова, также воспитанника центра детско-юношеского технического творчества. Под руководством Екатерины Филиной он предложил установить Стеллу с надписью «Я люблю Кыштым». После доработки проект будет реализован за счет средств городского бюджета.

В 2021 году инициативы по улучшению городской среды и решению актуальных проблем территорий под эгидой РМК представляют школьники из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Хабаровского края.

Для участия в конкурсе принимаются проекты в сфере культуры, спорта, здравоохранения или образования, инициативы, связанные с развитием инфраструктуры, охраной окружающей среды или благоустройством территорий. При оценке инициатив будет учитываться степень их проработки, актуальность и практическая польза для местных жителей. Публичная защита проектов состоится в апреле. По ее итогам жюри конкурса назовет 12 победителей – по одному в каждом населенном пункте. Авторы проектов получат грант в размере 350 тыс. рублей на реализацию своей идеи.

Первый конкурс РМК «Измени свой город к лучшему» состоялся в 2017 году. За прошедшие годы его география выросла в два раза, а общий бюджет составил около 18 млн рублей. Благодаря проекту и инициативам школьников на территориях присутствия РМК появились современные спортивные площадки, были оборудованы места и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, благоустроены территорий поселений, отреставрированы монументы и памятники.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-realizuyut-tri-proekta-konkursa-Izmeni-svoy-gorod-k-luchshemu_136035.html