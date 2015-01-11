2021-04-13YEKT06:00:00 | Губерния Региональные минпром и ФРП помогают предприятиям выходить на новые рынки и находить перспективные направления развития Источник: ООО Завод «Современные технологии изоляции»









Стимулирование роста промышленности через развитие промпредприятий региона, их информирование обо всех федеральных и региональных мерах господдержки и обеспечение доступа к ним - важнейшие задачи, стоящие перед областным министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Ключевые направления возможного сотрудничества с заводом «Современные технологии изоляции» во время ознакомительного визита на предприятие обсудили с его руководством глава челябинского минпрома Павел Рыжий и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.«В процессе работы я убедился, как много у нас в области интереснейших, зачастую уникальных производств, многие из которых при должной поддержке органов власти и институтов развития могут составить достойную конкуренцию известным зарубежным компаниям. Комплексная господдержка позволит им выйти на новый уровень, расширить рынки сбыта производимой продукции, увеличить объёмы выпуска. «СТИ», на мой взгляд, как раз одно из таких интересных предприятий. На его базе могут быть реализованы проекты в самых разных сферах – от внедрения бережливого производства и повышения производительности труда до партнёрства с госкорпорациями и коллабораций с ведущими ВУЗами по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», - отмечает Павел Рыжий.«СТИ» выпускает трубы и детали трубопроводов с нанесённым на них покрытием различного вида - антикоррозионным, тепло- и гидроизоляционным и т.д. Их используют в строительных конструкциях, в оборудовании для месторождений нефти и газа. Предприятие является комплексным поставщиком для объектов теплоэнергетики и коммунальных тепловых сетей, имеет все необходимые технические условия по выпуску продукции, включенной в реестры ПАО «Газпром» и «Роснефть». Гендиректор завода Иван Корнеев провёл для гостей экскурсию по производственным участкам и складам готовой продукции.«Мы – довольно молодое, но амбициозное и динамично развивающееся предприятие, ориентированное на непрерывное совершенствование и внедрение самых современных технологий. В 2013 году наш завод запустил в эксплуатацию производственную линию полного цикла. С тех пор мы постоянно работаем над повышением качества продукции и увеличением срока ее эксплуатации. Сейчас мы стремимся расширить горизонты своего развития, найти новые перспективные направления для роста. Поэтому я очень рад возможности познакомить с нашим предприятием профильного министра и директора Фонда, в сотрудничестве с которым мы очень заинтересованы», - говорит он.Среди возможных направлений взаимодействия - создание на площадке завода «СТИ» нового кластера или вхождение предприятия в одну из уже существующих в области кооперационных цепочек; наращивание производственных мощностей с привлечением льготного заёмного финансирования регионального ФРП; выстраивание конструктивных отношений с ГК «Росатом», ПАО «Газпром», «СИБУР Холдинг», «Татнефть», ОАК и другими крупными корпорациями в рамках продвижения продукции предприятий Челябинской области на новые рынки, а также разработка проектов в сфере импортозамещения и внешнеэкономической деятельности.Кроме того, директор областного Фонда развития промышленности, реализующего в регионе мероприятия Сергей Казаков.Было решено, что региональный минпром поможет заводу «Современные технологии изоляции» начать выставлять свою продукцию на коллективных стендах Челябинской области на различных промышленных выставках, а также принять участие в выездной стажировке Минпромторга РФ по программе «Федеральная практика», которая пройдёт в мае в Челябинске на базе индустриального парка «Станкомаш».*** Источник: ООО Завод «Современные технологии изоляции»Стимулирование роста промышленности через развитие промпредприятий региона, их информирование обо всех федеральных и региональных мерах господдержки и обеспечение доступа к ним - важнейшие задачи, стоящие перед областным министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Ключевые направления возможного сотрудничества с заводом «Современные технологии изоляции» во время ознакомительного визита на предприятие обсудили с его руководством глава челябинского минпрома Павел Рыжий и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.«В процессе работы я убедился, как много у нас в области интереснейших, зачастую уникальных производств, многие из которых при должной поддержке органов власти и институтов развития могут составить достойную конкуренцию известным зарубежным компаниям. Комплексная господдержка позволит им выйти на новый уровень, расширить рынки сбыта производимой продукции, увеличить объёмы выпуска. «СТИ», на мой взгляд, как раз одно из таких интересных предприятий. На его базе могут быть реализованы проекты в самых разных сферах – от внедрения бережливого производства и повышения производительности труда до партнёрства с госкорпорациями и коллабораций с ведущими ВУЗами по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», - отмечает.«СТИ» выпускает трубы и детали трубопроводов с нанесённым на них покрытием различного вида - антикоррозионным, тепло- и гидроизоляционным и т.д. Их используют в строительных конструкциях, в оборудовании для месторождений нефти и газа. Предприятие является комплексным поставщиком для объектов теплоэнергетики и коммунальных тепловых сетей, имеет все необходимые технические условия по выпуску продукции, включенной в реестры ПАО «Газпром» и «Роснефть». Гендиректор заводапровёл для гостей экскурсию по производственным участкам и складам готовой продукции.«Мы – довольно молодое, но амбициозное и динамично развивающееся предприятие, ориентированное на непрерывное совершенствование и внедрение самых современных технологий. В 2013 году наш завод запустил в эксплуатацию производственную линию полного цикла. С тех пор мы постоянно работаем над повышением качества продукции и увеличением срока ее эксплуатации. Сейчас мы стремимся расширить горизонты своего развития, найти новые перспективные направления для роста. Поэтому я очень рад возможности познакомить с нашим предприятием профильного министра и директора Фонда, в сотрудничестве с которым мы очень заинтересованы», - говорит он.- создание на площадке завода «СТИ» нового кластера или вхождение предприятия в одну из уже существующих в области кооперационных цепочек; наращивание производственных мощностей с привлечением льготного заёмного финансирования регионального ФРП; выстраивание конструктивных отношений с ГК «Росатом», ПАО «Газпром», «СИБУР Холдинг», «Татнефть», ОАК и другими крупными корпорациями в рамках продвижения продукции предприятий Челябинской области на новые рынки, а также разработка проектов в сфере импортозамещения и внешнеэкономической деятельности.Кроме того, директор областного Фонда развития промышленности, реализующего в регионе мероприятия нацпроекта «Производительность труда» , рекомендовал руководству предприятия рассмотреть возможность вступления в нацпроект.«Оптимизация производственных процессов и внедрение инструментов бережливого производства, что подразумевает участие в нацпроекте, дали бы на «СТИ» ощутимый результат и привели бы именно к тому эффекту, на который рассчитывает руководство завода. Лично меня очень подкупает его проактивная позиция, искреннее желание директора и всего коллектива расти и развиваться. Фонд всегда старается поддержать таких новаторов и финансово, и консультационно. Так что будем работать», - уверен.Было решено, что региональный минпром поможет заводу «Современные технологии изоляции» начать выставлять свою продукцию на коллективных стендах Челябинской области на различных промышленных выставках, а также принять участие в выездной стажировке Минпромторга РФ по программе «Федеральная практика», которая пройдёт в мае в Челябинске на базе индустриального парка «Станкомаш».*** Завод «Современные технологии изоляции» - высокотехнологичное современное предприятие, специализирующееся на выпуске трубной продукции с тепловой ППУ изоляцией. Технология производства позволяет изготавливать также нестандартные трубы с ППУ изоляцией и фасонные изделия, отличные от серийно выпускаемых по размеру, толщине теплоизоляционного слоя и другим параметрам. На предприятии действует система менеджмента качества ISO 9001, предусматривающая обязательный мониторинг всего процесса производства продукции - от контроля поступающего сырья и материалов до строгой проверки отгружаемых готовых изделий. AzAzA 2021-04-13YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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