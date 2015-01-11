В округе продолжается приемная кампания по зачислению в первые классы

Кампания по приему в первые классы на 2021-2022 учебный год стартовала на два месяца позже. Раньше школа должна была зачислить малыша в течение 7 дней после приема документов, теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение трёх рабочих дней после 30 июня. Впервые прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры.
По информации управления образования в Озерском городском округе родители в основном подавали заявления через автоматизированную информационную систему Е-услуги (611 заявлений). Всего на новый учебный год для озерских первоклассников подготовлено 909 вакантных мест, на которые уже зарегистрировано 672 заявления, из них на льготных основаниях – 128.
Начальник управления образования Любовь Горбунова
заметила:
– Перенос начала кампании по приему в первые классы общеобразовательных организаций никак не повлиял на её проведение в округе. Кампания идет в штатном режиме. У родителей в период с 18 января по 22 февраля была возможность пройти тестовый этап в государственной информационной системе «Образование в Челябинской области» (модуль «Е-услуги»). Традиционно ажиотаж наблюдался на подачу заявлений в первые классы в лицей №23, школы №32 и №33. Сегодня эти образовательные организации набор учащихся, можно сказать, завершили. Но, в целом, 1 этап приемной кампании продлится до 30июня.
Второй этап начинается 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 года.
На сайте управления образования разработан раздел, на котором представлена информация для родителей: нормативные документы, регламенты, схемы подачи заявления, количество вакантных мест по школам. Указаны телефоны сотрудников, к которым можно обратиться за консультацией.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа