На чемпионате России по компьютерному спорту в Челябинске выступят 40 сильнейших киберспортсменов

На предстоящем в южноуральской столице финале чемпионата страны по киберспорту, который пройдет 22-23 мая во дворце спорта «Юность», будут разыграны комплекты наград в шести видах программы.Чемпионат России по компьютерному спорту – официальные соревнования, включенные в Единый календарный план министерства спорта РФ, которые ежегодно проводит ФКС России. Предстоящий турнир вызывает огромный интерес у представителей киберспорта. В общей сложности для участия в соревнованиях заявилось около 20 тысяч участников. Сейчас в субъектах России проходят региональные турниры, по результатам которых определятся сорок сильнейших киберспортсменов, которые будут допущены к финальным соревнованиям в Челябинске.Призовой фонд более чем в 3,6 млн рублей будет разыгран в шести видах программы:- Боевая арена Dota 2 (4 команды по 5 игроков в каждой);- Спортивный симулятор NHL 21 (4 участника);- Стратегия в реальном времени StarCraft II (4 участника);- Соревновательная головоломка ClashRoyale (4 участника);- ФайтингTekken 7 (4 участника);Технический симулятор дрон-рейтинга DCL-TheGame (4 участника).Более подробная информация о чемпионате России по компьютерному спорту 2021 доступна на сайте.