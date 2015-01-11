2021-04-13YEKT11:00:00 | Губерния Челябинский государственный музей изобразительных искусств теперь и в Яндекс.Афише Источник: ЧГМИИ









Правительство Челябинской области и компания «Яндекс» продолжают активное сотрудничество в сфере цифровизации услуг для учреждений культуры. К популярному сервису Яндекс.Афиша присоединился Челябинский музей изобразительных искусств. Теперь приобрести билеты в музей можно из любой точки планеты, сообщает минцифры.«Цифровые технологии позволяют расширить аудиторию культурных учреждений, повысить доступность информации для жителей о планируемых событиях. Теперь достаточно зайти на сайт или в приложение Яндекс.Афиша, чтобы практически в один клик купить билеты в музей изобразительных искусств, а с ним обеспечить себе хорошее времяпрепровождение. Я уверена, что партнерство с компанией «Яндекс» позволит в будущем реализовать еще немало качественных проектов и сделать нашу с вами жизнь комфортнее», - отметила заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова. Челябинский государственный музей изобразительных искусств является единственным на Южном Урале художественным музеем классического типа. Впервые свои двери музей открыл 6 июня 1940 года. Тогда в здании Александро-Невской церкви на Алом поле была создана Челябинская городская картинная галерея. Сейчас музей, который находится в двух исторических зданиях в центре города, насчитывает около 14 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и народного искусства.Напоминаем, ранее к сервису Яндекс.Афиша присоединились сразу несколько учреждений культуры Челябинска. Среди них Молодежный театр, частный mini-театр и Челябинская государственная филармония.Мероприятия по внедрению цифровых технологий в сферу культуры региона проводятся в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и компанией «Яндекс», подписанного 13 июля 2020 года. Координирует и контролирует реализацию соглашения министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и подведомственный ему АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области». Источник: ЧГМИИПравительство Челябинской области и компания «Яндекс» продолжают активное сотрудничество в сфере цифровизации услуг для учреждений культуры. К популярному сервису Яндекс.Афиша присоединился Челябинский музей изобразительных искусств. Теперь приобрести билеты в музей можно из любой точки планеты, сообщает минцифры.«Цифровые технологии позволяют расширить аудиторию культурных учреждений, повысить доступность информации для жителей о планируемых событиях. Теперь достаточно зайти на сайт или в приложение Яндекс.Афиша, чтобы практически в один клик купить билеты в музей изобразительных искусств, а с ним обеспечить себе хорошее времяпрепровождение. Я уверена, что партнерство с компанией «Яндекс» позволит в будущем реализовать еще немало качественных проектов и сделать нашу с вами жизнь комфортнее», - отметила заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. Челябинский государственный музей изобразительных искусств является единственным на Южном Урале художественным музеем классического типа. Впервые свои двери музей открыл 6 июня 1940 года. Тогда в здании Александро-Невской церкви на Алом поле была создана Челябинская городская картинная галерея. Сейчас музей, который находится в двух исторических зданиях в центре города, насчитывает около 14 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и народного искусства.Напоминаем, ранее к сервису Яндекс.Афиша присоединились сразу несколько учреждений культуры Челябинска. Среди них Молодежный театр, частный mini-театр и Челябинская государственная филармония.Мероприятия по внедрению цифровых технологий в сферу культуры региона проводятся в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и компанией «Яндекс», подписанного 13 июля 2020 года. Координирует и контролирует реализацию соглашения министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и подведомственный ему АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области». AzAzA 2021-04-13YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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