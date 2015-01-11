Южноуральцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Вектор – детство 2021»

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Вектор – детство 2021» по поддержке инновационных социальных государственных и общественных проектов в сфере защиты семьи и детства. Прием заявок продлится до 30 апреля 2021 года.В рамках конкурса на основании экспертных оценок будет определен лучший проект 2021 года, 10 и 100 проектов – победителей по различным направлениям: поддержка молодых, многодетных и приемных семей, поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, талантливых и одаренных детей, популяризация здорового образа жизни и укрепление традиционных семейных ценностей среди несовершеннолетних и т.д. Также запланирована специальная номинация – «Региональные модели и управленческие решения повышения эффективности системы социальной поддержки детей и семей с детьми».Цель конкурса – поддержка социальных государственных и общественных проектов на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между государственными структурами, органами власти субъектов Российской Федерации и некоммерческими общественными организациями. В конкурсе принимают участие проекты, реализуемые в регионах России, направленные на поддержку семьи, детства, отцовства и материнства.На конкурс принимаются проекты в области социальной политики в сфере поддержки семьи и детства, реализуемые в субъектах РФ с участием или при поддержке органов государственной власти региона (кроме мероприятий в рамках федеральных целевых программ).Правом выдвижения обладают органы государственной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческие общественные объединения и организации.Награждение победителей пройдет на I Всероссийском форуме «Вектор детства», который состоится 1-2 июня 2021 года в Кемерово.Подать заявку на участие и узнать подробную информацию о конкурсе можно по ссылке.