В Челябинске обсудят вопросы комплексного развития территорий

23 апреля, в парк-отеле «Берёзка» состоится финальное шоу регионального этапа конкурса красоты и материнства «Миссис Россия-Южный Урал» 2021. Пройдя отборочные этапы, 14 прекрасных мам Челябинской области поборются за титулы «Миссис Южный Урал 2021», «Миссис Челябинская область 2021», «Миссис Челябинск 2021» и «Гран-при». Победительницы представят свой регион в Москве, на финале Миссис Россия 2021.
В красочном финале примут участие известные Челябинские звезды – певица Дора Боровская, актёр театра и кино Евгений Воскресенский, хореограф-постановщик Денис Жигальский, режиссер и сценограф Дарья Цыбина, ведущий Максим Меренков. Директор конкурса и организатор Миссис Россия-Южный Урал Макарова Анастасия. ⠀Девиз конкурса – «Красота не должна быть пустой». Поэтому на отборочных этапах участницы воплощали благотворительные проекты. Одним из них стал аукцион, средства от которого были переданы приюту для диких животных «Спаси меня». Также на счету участниц и организаторов обустройство детской игровой комнаты для особенных детей медицинского центра «Кия», который специализируется на реабилитации пациентов ДЦП и аутизмом. Подробнее
В Челябинске в рамках специализированной выставки «Избушка. Коттеджное строительство» 21 апреля состоится отраслевая конференция «Загородное домостроение и новые контуры рынка. Комплексное развитие территорий», сообщают организаторы.Конференция разбита на два тематических блока. В рамках первого блока пройдет обсуждение тенденции развития малоэтажного строительства в Челябинской области. Среди спикеров - представители Законодательного Собрания, регионального министерства строительства, администрации Челябинска, авторитетные эксперты отрасли.В рамках второго блока специалисты министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области раскроют вопросы комплексного развития территорий: речь пойдет о разрабатываемых нормативно-правовых актах законопроекта, механизмах его реализации. Участники мероприятия узнают о том, какой эффект окажет законопроект на строительную отрасль региона.Также запланировано обсуждение возможностей участия бизнеса в комплексном развитии территорий (строительство МКД, объектов коммерческой недвижимости, объектов специального назначения, объектов малоэтажного строительства). Мероприятие станет полезным для всех участников строительной отрасли.Специализированная выставка «Избушка. Коттеджное строительство» пройдет с 21 по 24 апреля в челябинском Дворце спорта «Юность». Отраслевая конференция «Загородное домостроение и новые контуры рынка. Комплексное развитие территорий» состоится в день открытия, начало – в 13:30.Подробнее о мероприятии на сайте izbushka.uralbuild.com.