Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Экспортер года»

Российский экспортный центр объявил о старте Всероссийского конкурса «Экспортер года» по итогам 2020 года, организованного в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Подать заявку могут крупные компании, а также субъекты малого и среднего предпринимательства страны.С каждым годом число участников конкурса «Экспортер года» стремительно растет: если в 2018 году их было около 50, то в 2020 году – уже более 1700. Предприятия Челябинской области традиционно принимают в нем участие. Напомним, в прошлом году победу в окружном этапе одержали 12 челябинских компаний, а три из них стали лучшими экспортерами страны.Всероссийский конкурс пройдет в два этапа. Победители первого этапа – на уровне каждого федерального округа – будут определены в августе-сентябре. Затем из числа компаний, занявших первые места в окружном этапе, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне. Церемония награждения лауреатов федерального этапа состоится в ноябре на Международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц государства.«РЭЦ задумывал «Экспортер года» как конкурс вне отраслевых границ. Конкурс демонстрирует, что в каждом регионе России и в каждой отрасли есть талантливые, сильные, целеустремленные экспортеры, которые готовы много работать, умеют мыслить системно и способны зарабатывать на самых сложных рынках. Главная цель конкурса – показать и поощрить тех предпринимателей, чьи достижения выделяются на фоне остальных, тех предпринимателей, на которых стоит равняться», – сказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Премия вручается в следующих номинациях (как для МСП, так и для крупного бизнеса):
«Экспортер года в сфере промышленности»;
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;
«Экспортер года в сфере услуг»;
«Экспортер года в сфере высоких технологий»;
«Трейдер года».
Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в номинациях, присуждаемых за быстрый рост экспортных показателей:
«Прорыв года» (для МСП);
«Новая география» (для крупного бизнеса).
Заявки на участие принимаются до 15 июня 2021 года на сайте Российского экспортного центра.Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.Отметим, что Всероссийскому конкурсу предшествовали региональные этапы. В Челябинской области прошло награждение экспортеров, добившихся наилучших результатов в экспортной деятельности среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того в регионе еще открыт прием заявок на конкурс «Экспортер года Челябинской области» для крупного бизнеса. Его организаторами являются минэкономразвития Челябинской области и Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества. Оставить заявку можно на сайте exportchel.ru до 30 апреля 2021 года.