«МЕТРОШКА» представит Челябинскую область в финале конкурса РФС «Россия – футбольная страна!»

Фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» попал в финал смотра-конкурса «Россия – футбольная страна!», организованного Российским футбольным союзом. Зародившиеся двадцать лет назад на Южном Урале соревнования претендуют на победу в номинации «Лучший проект в области развития массового футбола».Организаторы конкурса «Россия – футбольная страна!» нацелены на поиск и поддержку лучших проектов массового футбола, вовлекающих людей разного пола, возраста и физических возможностей в занятия спортом № 1.Фестиваль «МЕТРОШКА» вошел в число 64 проектов со всей страны и стал единственным участником, прошедшим отбор от Челябинской области.Победители и призеры конкурса будут определены до конца апреля. Награждение пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде в перерыве финального матча Кубка России. Кроме того, победитель номинации «Лучший проект в области развития массового футбола» будет дополнительно направлен для участия в соответствующей номинации в рамках премии UEFA Grassroots Awards*.Напомним, в этом году фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» пройдет уже в 20-й раз. Около 6 000 детей из 36 городов и 12 регионов России: Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тюменской и Ульяновской областей, Республик Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, а также Пермского края – получат возможность принять участие в большом спортивном празднике.* UEFA Grassroots Awards была учреждена в 2010 году. Ежегодно награды присуждаются клубам и проектам, помогающим следовать стратегии УЕФА, согласно которой каждый, независимо от способностей, возраста, пола и происхождения, может играть в футбол в безопасной среде. В 2020 году приняли участие 129 номинантов от 37 национальных ассоциаций.