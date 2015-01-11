На базе Озерского театра «Наш дом» откроется творческая лаборатория

С 19 по 25 апреля «Театр Наций-театрам атомных городов» при поддержке программы «Территория культуры Росатома» проведет творческую лабораторию на базе Озерского театра "Наш дом".

Театр "Наш дом" начинает знакомить вас с режиссерами проекта.

ЮРИЙ АЛЕСИН - режиссер, художественный руководитель театра для детей «Снарк».

Окончил ВТУ имени М.С. Щепкина, РАТИ-ГИТИС, Школу театрального лидера при Центре имени Вс. Мейерхольда. Поставил спектакли «Каникулы Бонифация» в МОГТЮЗе, «Созвездие бродячих котов» в Челябинском молодежном театре, «Сын великана» в детском театре «Снарк», «Планета-Лысина» в Томском молодежном театре. В 1997-2011 годах – режиссер и педагог театральной студии «Театр Юных Москвичей» при Московском городском дворце детского (юношеского) творчества. Лауреат премии «МК» в номинации «Лучший независимый театр» (2020).

Эскиз спектакля «Давай поедем в Уналашку» по повести

Анны Красильщик будет представлен 25 апреля в 13:00 в Театре "Наш дом".

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46570/