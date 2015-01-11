2021-04-14YEKT14:00:00 | Губерния УКВЗ наращивает выпуск продукции гражданского назначения Источник: УКВЗ









Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») наращивает производство гражданской продукции, соответствующей основным мировым стандартам. Это позволит предприятию освоить новые рынки сбыта, увеличить доходы и сохранить занятость. Перспективы развития завода в этом направлении обсуждались во время визита министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла Рыжего.«Сегодня значительная часть этого производства - оборонная и космическая продукция. УКВЗ по праву гордится своим вкладом в развитие отечественной космонавтики, и я с радостью поздравил его коллектив с 60-летием первого полета человека к звездам. Однако крайне важно, что градообразующее предприятие Усть-Катава, продолжая неукоснительно выполнять гособоронзаказ, вместе с тем проектирует и производит всё больше гражданской продукции. Усть-Катав – моногород, которому завод дает более 3000 рабочих мест. Поэтому мы будем использовать все возможности, чтобы УКВЗ мог в полной мере получать и федеральную, и региональную господдержку», - говорит глава челябинского минпрома.В феврале 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер договорился с руководителем Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным о расширении сборочного производства трамваев на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Строительство нового сборочного цеха начнется уже в этом году. Его запуск в 2022 году существенно увеличит мощности УКВЗ по выпуску вагонов: в следующие два года планируется изготовить не менее 200 штук. По решению главы региона в этом году из областного бюджета будет направлено около 1,3 млрд рублей на модернизацию трамвайных путей и покупку 30 вагонов для Челябинска и 10 - для Магнитогорска. Причем в этом году будут приобретаться трамваи предыдущей серии, а со следующего года область планирует закупать новую разработку завода - односекционный низкопольный трамвайный вагон модели 71-628, более экологичный, комфортабельный и безопасный.Еще одно перспективное гражданское направление УКВЗ – производство пассажирских и грузовых лифтов. Министр обсудил привлечение к реализации этого проекта других предприятий «Роскосмоса», расположенных на территории области, с исполнительным директором филиала АО «УКВЗ» - директором «УКВЗ им. С.М. Кирова» Игорем Шевченко.«Исполняя поручение президента по увеличению доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения, наш завод освоил производство лифтов грузоподъемностью от 320 кг до 1600 кг и скоростью до 1,6 м/с. Также получены допуски саморегулируемой организации на выполнение работ по проектированию замены лифтов и на выполнение таких работ. Нам удалось создать комфортный бюджетный лифт с современной панелью управления, оснащенной речевым информатором и полноцветным монитором с возможностью размещения текстовой и видеоинформации. Вообще же, на сегодняшний день УКВЗ производит широкий спектр продукции гражданского назначения. Это не только трамвайные вагоны и лифты, но также газорегулирующее и насосное оборудование», - отмечает Игорь Шевченко.На начало мая правительство области планирует большое совещание под руководством вице-губернатора Егора Ковальчука, на котором перспективы развития Усть-Катавского вагоностроительного завода и дальнейшая диверсификация его производства будут рассмотрены более детально.Напомним, согласно поручению Президента РФ Владимира Путина к 2025 году доля высокотехнологичной гражданской продукции в общем объеме производства ОПК страны должна достичь 30%, а к 2030-му - уже 50%.*** (АО «УКВЗ», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») - старейшее вагоностроительное предприятие России (создано в 1758 г). УКВЗ – мировой рекордсмен по количеству произведенных трамвайных вагонов одной модели (14 тыс. 991 вагон модели КТМ-5М (71-605)) и один из лидеров на рынке легкорельсовых транспортных средств. Приоритетные направления деятельности завода: трамвайное производство, капитальный ремонт трамвайных вагонов; производство лифтов и другой гражданской продукции, а также продукции для ракетно-космической отрасли. Источник: УКВЗУсть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») наращивает производство гражданской продукции, соответствующей основным мировым стандартам. Это позволит предприятию освоить новые рынки сбыта, увеличить доходы и сохранить занятость. Перспективы развития завода в этом направлении обсуждались во время визита министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла Рыжего.«Сегодня значительная часть этого производства - оборонная и космическая продукция. УКВЗ по праву гордится своим вкладом в развитие отечественной космонавтики, и я с радостью поздравил его коллектив с 60-летием первого полета человека к звездам. Однако крайне важно, что градообразующее предприятие Усть-Катава, продолжая неукоснительно выполнять гособоронзаказ, вместе с тем проектирует и производит всё больше гражданской продукции. Усть-Катав – моногород, которому завод дает более 3000 рабочих мест. Поэтому мы будем использовать все возможности, чтобы УКВЗ мог в полной мере получать и федеральную, и региональную господдержку», - говорит глава челябинского минпрома.В феврале 2021 года губернатор Челябинской областидоговорился с руководителем Госкорпорации «Роскосмос»о расширении сборочного производства трамваев на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Строительство нового сборочного цеха начнется уже в этом году. Его запуск в 2022 году существенно увеличит мощности УКВЗ по выпуску вагонов: в следующие два года планируется изготовить не менее 200 штук. По решению главы региона в этом году из областного бюджета будет направлено около 1,3 млрд рублей на модернизацию трамвайных путей и покупку 30 вагонов для Челябинска и 10 - для Магнитогорска. Причем в этом году будут приобретаться трамваи предыдущей серии, а со следующего года область планирует закупать новую разработку завода - односекционный низкопольный трамвайный вагон модели 71-628, более экологичный, комфортабельный и безопасный.Еще одно перспективное гражданское направление УКВЗ – производство пассажирских и грузовых лифтов. Министр обсудил привлечение к реализации этого проекта других предприятий «Роскосмоса», расположенных на территории области, с исполнительным директором филиала АО «УКВЗ» - директором «УКВЗ им. С.М. Кирова» Игорем Шевченко.«Исполняя поручение президента по увеличению доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения, наш завод освоил производство лифтов грузоподъемностью от 320 кг до 1600 кг и скоростью до 1,6 м/с. Также получены допуски саморегулируемой организации на выполнение работ по проектированию замены лифтов и на выполнение таких работ. Нам удалось создать комфортный бюджетный лифт с современной панелью управления, оснащенной речевым информатором и полноцветным монитором с возможностью размещения текстовой и видеоинформации. Вообще же, на сегодняшний день УКВЗ производит широкий спектр продукции гражданского назначения. Это не только трамвайные вагоны и лифты, но также газорегулирующее и насосное оборудование», - отмечает.На начало мая правительство области планирует большое совещание под руководством вице-губернатора, на котором перспективы развития Усть-Катавского вагоностроительного завода и дальнейшая диверсификация его производства будут рассмотрены более детально.Напомним, согласно поручению Президента РФк 2025 году доля высокотехнологичной гражданской продукции в общем объеме производства ОПК страны должна достичь 30%, а к 2030-му - уже 50%.*** Усть-Катавский вагоностроительный завод - старейшее вагоностроительное предприятие России (создано в 1758 г). УКВЗ – мировой рекордсмен по количеству произведенных трамвайных вагонов одной модели (14 тыс. 991 вагон модели КТМ-5М (71-605)) и один из лидеров на рынке легкорельсовых транспортных средств. Приоритетные направления деятельности завода: трамвайное производство, капитальный ремонт трамвайных вагонов; производство лифтов и другой гражданской продукции, а также продукции для ракетно-космической отрасли. AzAzA 2021-04-14YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: УКВЗ разработал инновационный трамвайный вагон

Правительство Челябинской области и Роскосмос подписали соглашение о сотруд ...

В Усть-Катаве создали новый трехсекционный низкопольный трамвай на 300 пасс ...

Космонавты поздравили Усть-Катавских вагоностроителей с Новым Годом

В Усть-Катаве начались следственные действия по уголовному делу в отношении ... {comments_news}