» Единый субботник пройдет в регионе 24-го апреля, а Озёрск вошёл в список городов с благоприятной городской средой.

14 апреля на традиционном совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился провести субботники во всех городах и районах области до начала майских праздников. Единый день «генеральной уборки» назначен на 24 апреля.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Текслер поручил мэрам обеспечить чистоту повсеместно, для чего необходимо привлечь предприятия, жителей, организовать участки для складирования мусора и его транспортировку. Отдельно глава региона отметил, что сжигать мусор нельзя, так же как и складировать его в населенных пунктах на долгий срок.

«Нужно отмыть от грязи места общественного пользования, входные группы домов, подъезды, детские площадки, малые архитектурные формы, остановки общественного транспорта; очистить от пыли и грязи дороги, дворы, тротуары, внутридворовые проезды, парки, скверы, где надо — покрасить и обновить. Проведите работу с собственниками магазинов, ТРЦ, других объектов — это общая задача»,

— обратился к руководителям муниципалитетов губернатор.

Алексей Текслер также коснулся других тем. Так, он напомнил, что все ограничительные «антиковидные» меры в регионе сохраняются. Мэры должны снова провести проверки на предприятиях на предмет соблюдения противоэпидемических требований.

Параллельно с ограничениями в Челябинской области набирает обороты прививочная кампания: двухкомпонентную вакцину от коронавируса получили уже почти 110 тысяч человек, ожидается поставка в регион еще 25 тысяч доз вакцины. Бесплатная вакцинация проходит в ТРК Южного Урала, кроме того, совместно с ЮУЖД запущен «Поезд здоровья».

Губернатор выслушал доклад о подготовке к летней оздоровительной кампании: на сегодня министерство социальных отношений области закупило порядка восьми тысяч путевок для детей, в ближайшее время будет приобретена еще тысяча.

Наконец, на совещании прозвучала приятная новость: по итогам 2020 года федеральное министерство строительства включило в список городов с благоприятной городской средой девять южноуральских муниципалитетов: Озерск, Снежинск, Трехгорный, Сатку, Троицк, Кыштым, Магнитогорск, Чебаркуль. В Челябинске отмечена хорошая динамика формирования комфортной среды. Губернатор поставил главам задачу: за 2021 год увеличить список «благоприятных» городов не менее чем до двенадцати.

https://www.1obl.ru/news/politika/edinyy-den-subbotnikov-v-chelyabinskoy-oblasti-naznachen-na-24-aprelya/