Названы новые лауреаты премии «Андрюша»

Стали известны имена лауреатов XII Премии «Андрюша-2021» для юных талантов в сфере искусства Челябинской области, сообщают организаторы.Жюри премии «Андрюша-2021», куда входят деятели искусства и культуры федерального масштаба, под председательством народного артиста России Андриса Лиепы выбрало в этом году следующих победителей:
Маринина Анастасия, 14 лет, с. Агаповка (живопись)
Журавский Александр, 12 лет, Копейск (академический вокал)
Бурцев Максим, 10 лет, Магнитогорск (актерское мастерство)
Образцовый коллектив Челябинской области театр «Маска», 13-15 лет, Магнитогорск (актерское мастерство)
Народный коллектив Ансамбль «Уральская рябинушка», 14-15 лет, Челябинск (народный танец)
Образцовая хореографическая студия «Дети Магнитки», 12-13 лет, Магнитогорск (эстрадный танец)
Вайнтроб Вероника, 14 лет, Челябинск (эстрадный вокал).
В «Золотой фонд талантов Южного Урала» вошли также более 300 человек. 21 и 22 апреля победители премии «Андрюша» (за два года) будут награждены памятными статуэтками «Мальчик, зажигающий звезды», дипломами и призами – поездками в международные творческие школы и лагеря, на фестивали и конкурсы.«В этом году, по отзывам жюри, выбрать лауреатов было особенно сложно – отмечен высокий уровень мастерства участников, борьба шла за каждый балл. Зрителей ждет замечательный концерт, который, я уверена, понравится как детям, так взрослым!» - рассказала организатор премии, директор Детского фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.На Гала-концерте XII Премии «Андрюша-2021», который пройдет 22 апреля в Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки, юные звездочки выступят в дуэтах и ансамблях с выпускниками фонда и с известными артистами - пианистом-виртуозом, народным артистом России Юрием Розумом, лауреатом международных конкурсов певцом Игорем Монашировым, победителем шоу «Победитель» и полуфиналисткой шоу «Голос 8» на Первом канале Рагдой Ханиевой. А проведет концерт по сложившейся традиции актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Олешко.
Источник: оргкомитет премии «Андрюша-2021»