» В преддверии Дня Победы пройдет конкурс творческих работ «Синий платочек-2021»

Благотворительный фонд «Русская земля» приглашает принять участие в ежегодном конкурсе творческих работ «Синий платочек», посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Работы принимаются с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Итоги конкурса будут подведены онлайн 20 июня в преддверии Дня памяти и скорби. У творчества нет возрастных ограничений, каждый может представить свое видение о значимости роли женщин на фронте и в тылу, воплотить в жизнь сюжеты, услышанные от прабабушек и прадедушек, прошедших войну.«Конкурс творческих работ «Синий платочек» – форма воспитания любви детей и молодежи к Родине. Вместе с участниками мы выполним нашу миссию и бережно сохраним память о великом подвиге советского народа в годы войны», – отмечает президент фонда «Русская земля», идейный вдохновитель Анна Данилова.В 2021 году на конкурс принимаются творческие работы в четырех номинациях:
Макеты для коллекционных платков (рисунки формата 61х61 см, А4, компьютерная графика);
Иллюстрации;
Изделия ручной работы (аппликации, вышивка, игрушки, художественная лепка, поделка из дерева, ткани, бумага, пр.);
Сказка «Синий платочек».
Ключевые темы конкурса - «Сохранение исторической памяти о вкладе женщин в Победу» и/или «О женской верности в годы Великой Отечественной войны и современности».Победители в номинации «Макеты для коллекционных работ» могут получить предложение о дальнейшем сотрудничестве, принять участие в создании коллекционных платков, став частью команды.Все участники будут награждены электронными благодарственными письмами, победители конкурса – дипломами от Благотворительного фонда «Русская земля» и программы сохранения исторической памяти «Синий платочек».С подробной информацией и положением конкурса можно ознакомиться на сайте.