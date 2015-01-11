2021-04-15YEKT15:00:00 | Губерния К новому учебному году в Сатке будет открыт центр цифрового образования «IT-куб» Источник: пресс-служба Правительства Челябинской области









Уже в этом году более 450 детей Южного Урала в возрасте от 7 до 17 лет получат возможность обучиться на специалиста в области информационных технологий. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Сатке откроется центр цифрового образования «IT-куб».

Третья по счету инновационная площадка в Челябинской области начнет работу уже в сентябре. По словам Владислава Халамова, руководителя Регионального центра технического творчества, куратора сети детских технопарков на Южном Урале, у каждого школьника из региона должна быть возможность освоить передовые компьютерные технологии и компетенции: «Саткинские ребята получат не просто еще одну площадку для приобретения знаний. А своеобразный центр притяжения, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Где получение цифровых навыков и знаний подразумевает участие в увлекательных акциях, познавательных мастер-классах, образовательных воркшопах и хакатонах. Где обучение программированию и информационным технологиям сопровождается приобретением востребованной профессии будущего».Главной особенностью инновационной площадки будет являться проектное обучение. А значит, результатом работы над проектом станет создание конечного продукта. Школьники должны не просто отвлеченно заниматься программированием, а писать работающие программы для смартфонов или компьютеров, не просто печатать на 3D принтере, а создавать для проектов реальные 3D-модели.В активе у ребят будет самое передовое высокотехнологичное оборудование, а занятия будут вести квалифицированные практикующие программисты и специалисты IT-сферы. На данный момент, школьников планируется обучать по шести направлениям:



Программирование роботов;







Основы алгоритмики и логики;







Системное администрирование;







Разработка VR/AR-приложений;







Мобильная разработка;







Программирование на Python. Источник: пресс-служба Правительства Челябинской областиУже в этом году более 450 детей Южного Урала в возрасте от 7 до 17 лет получат возможность обучиться на специалиста в области информационных технологий. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Сатке откроется центр цифрового образования «IT-куб».Третья по счету инновационная площадка в Челябинской области начнет работу уже в сентябре. По словам, руководителя Регионального центра технического творчества, куратора сети детских технопарков на Южном Урале, у каждого школьника из региона должна быть возможность освоить передовые компьютерные технологии и компетенции: «Саткинские ребята получат не просто еще одну площадку для приобретения знаний. А своеобразный центр притяжения, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Где получение цифровых навыков и знаний подразумевает участие в увлекательных акциях, познавательных мастер-классах, образовательных воркшопах и хакатонах. Где обучение программированию и информационным технологиям сопровождается приобретением востребованной профессии будущего».Главной особенностью инновационной площадки будет являться проектное обучение. А значит, результатом работы над проектом станет создание конечного продукта. Школьники должны не просто отвлеченно заниматься программированием, а писать работающие программы для смартфонов или компьютеров, не просто печатать на 3D принтере, а создавать для проектов реальные 3D-модели.В активе у ребят будет самое передовое высокотехнологичное оборудование, а занятия будут вести квалифицированные практикующие программисты и специалисты IT-сферы. На данный момент, школьников планируется обучать по шести направлениям:Программирование роботов;Основы алгоритмики и логики;Системное администрирование;Разработка VR/AR-приложений;Мобильная разработка;Программирование на Python. AzAzA 2021-04-15YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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