» 17 апреля состоится акция «Чистый берег»

17 апреля, в субботу, в микрорайоне Заозерный состоится акция «Чистый берег». Акцию по уборке берега озера Иртяш от мусора поддержали администрация округа, ФГУП «ПО «Маяк», ее инициатором выступил депутат фракции Единая Россия» Василий Сметанин.
- Приглашаю всех желающих присоединиться к акции, чтобы сделать наш любимый берег чистым и привлекательным для жителей. В субботнике примут участие бойцы студенческих отрядов. Инвентарем участников обеспечим, - отметил депутат.
Сбор участников запланирован в 11:00 на автостоянке дома мкр. Заозерный, 1.