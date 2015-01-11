» Южноуральцы получили возможность списать неподъемные долги в МФЦ

Жители Челябинской области могут списать неподъемные долги, обратившись за помощью в МФЦ. Для этого необходимо подать заявление о проведении процедуры внесудебного банкротства, сообщает пресс-служба Министерства социальных отношений Челябинской области.

«Такой услугой может воспользоваться гражданин, долг которого составляет не менее 50 тысяч и не более 500 тысяч рублей. При этом исполнительное производство в отношении этого человека должно быть окончено в связи с отсутствием у должника имущества, а новое исполнительное производство не возбуждено»,

— замечают в ведомстве.

Судебная процедура банкроства затратная. Человек должен заплатить госпошлину в размере 300 рублей, а также выплатить 25 тысяч рублей в качестве вознаграждения арбитражному управляющему. Внесудебная процедура проводится бесплатно. Подробнее о ней можно можно узнать на сайте МФЦ Челябинской области или на портале «Госуслуги».

Также южноуральцам следует помнить, что списание долга могут возобновить, если в течение шести месяцев после банкротства у человека появится доход, с которого можно взыскивать долг, или имущество, которое можно продать для взыскания долга.

Кстати, банкротам в течение пяти лет запрещено брать новые кредиты без указания на факт банкротства, а также занимать ряд руководящих должностей.

С сентября 2020 по март 2021 года в России начаты 2 989 процедур внесудебного банкротства. В марте 2021 года российские МФЦ опубликовали первые сообщения о положительном завершении 342 процедур банкротства. Данными по нашему региону Минсоц Челябинской области не располагает.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsy-poluchili-vozmozhnost-spisat-nepodemnye-dolgi-v-mfts/