Столица Южного Урала принимает фестиваль любительских театров «Две маски»

Девять лучших непрофессиональных театральных коллективов страны приедут на конкурсные гастроли в Челябинск. 17-18 апреля столица Южного Урала принимает IV Всероссийский фестиваль любительских театров «Две маски». Площадкой для постановок станет малая сцена Челябинского Государственного Академического театра. Экспертный совет жюри увидит спектакли самых разных жанров. Среди участников коллективы из Башкортостана и Удмуртии, Архангельской, Калининградской, Ульяновской и Кемеровской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.Нашу область представят два коллектива: заслуженный коллектив народного творчества РФ «Усть-Катавский народный театр» со спектаклем «Поминальная молитва» и заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области башкирский народный драматический театр Аргаяшского района со спектаклем «Женщина с повозками 1941».Учредителями и организаторами фестиваля выступают министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова», министерство культуры Челябинской области, ОГБУК «Челябинский Государственный центр народного творчества», Союз театральных деятелей РФ.Председателем жюри в 2021 году станет Марина Куц – доцент, заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, член Совета по массовым формам театрального искусства Союза Театральных Деятелей Российской Федерации г. Москва. В жюри – Сергей Терехов – режиссёр Большого театра России, Татьяна Уфимцева – заслуженная артистка Российской Федерации и Вячеслав Харюшин – режиссер Челябинской государственной филармонии.Кроме просмотров спектаклей в программе фестиваля запланирован большой методический блок для художественных руководителей и режиссеров театральных коллективов. В программе курсов повышения квалификации: «Сценическая речь» и «Режиссура», «Актерское мастерство» и «Работа режиссера над инсценировкой», «Режиссура театрализованных представлений».К сожалению, в этом году фестиваль пройдет без зрителей. Однако, все видео постановок появится на ютуб-канале Центра народного творчества вскоре после завершения фестиваля. Подведение итогов и церемония награждения участников состоится 18 апреля в 19:00 часов.