» В Челябинской области похолодает до –8 и пойдет мокрый снег

На Южный Урал возвращается непогода – в ближайшие дни температура опустится до минус 8 и пойдет снег с дождем.

Так, уже в ночь на субботу, 17 апреля, в отдельных районах области похолодает до минус 3. Однако днем будет плюс 9-14, а на юге 14-19 и без осадков.

В ночь на воскресенье, 18 апреля, ожидается минус 2 – плюс 3, но днем температуре не поднимется выше плюс 11, а в горах – плюс 1 градуса. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег с сильным ветром, при порывах достигающим 12-17 м/с.

Холоднее всего в эти дни будет в ночь на понедельник, 19 апреля, когда температура опустится до 3-8 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до плюс 2-7 градусов, ожидается ветер порывами до 14 м/с, осадков не прогнозируется.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-do-8-i-poydet-mokryy-sneg_136253.html