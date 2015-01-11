ЧМК посетила официальная делегация из Киргизии

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») посетила официальная делегация из Киргизии. Встреча организована в рамках пребывания гостей в Уральском федеральном округе.В составе делегации на Южный Урал прибыли представители бизнеса Республики Киргизия, которые заинтересованы в металлопродукции производства ЧМК.Челябинский металлургический комбинат на протяжении многих лет экспортирует продукцию в Киргизию. Наиболее востребованы арматура, балка, фасонные профили и листовой прокат.На ЧМК представители Киргизии собственными глазами увидели, как «закаляется» сталь: гостям продемонстрировали производство строительной двутавровой балки на рельсобалочном стане.Стан ЧМК – одно из крупнейших отечественных производств фасонного проката: балочных профилей и рельсов. Линия полностью автоматизирована, работает с использованием уникальной установки закалки металлопроката и передовых природоохранных технологий. Металлопродукция поставляется в адрес РЖД для развития железнодорожной инфраструктуры страны, заводам металлоконструкций, вагоностроительным и другим предприятиям.Делегацию Киргизии впечатлили масштабы производства ЧМК. Длина универсального рельсобалочного стана – почти полтора километра, а площадь производства – более 186 тысяч квадратных метров. Для сравнения: на этой территории могли бы разместиться 26 полей Олимпийского стадиона в Лужниках. Современные технологии позволяют изготовить 100-метровый рельс за 126 секунд.