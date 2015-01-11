2021-04-19YEKT15:00:00 | Губерния Ирина Гехт приняла участие в открытии «Вахты памяти-2021» Источник: Марина Власова









Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт приняла участие в открытии регионального этапа Всероссийской «Вахты памяти-2021» и вручила напутственные письма губернатора поисковым отрядам.«Поздравляю с началом нового поискового сезона. Более 30 лет поисковые отряды России объединяют десятки тысяч неравнодушных целеустремленных людей, которые вернули страницы истории, вернули семейные страницы многим людям нашей страны. В Челябинской области поисковое движение развивается достаточно давно и активно: 42 поисковых отряда, более 400 участников. За время вашей работы вы увековечили имена 157 бойцов, захоронили их с воинскими почестями, вернули потомкам утраченные страницы семейной истории. Это достаточно сложная, кропотливая и благородная работа. Мы благодарны вам за это. Вы выполняете важнейшую государственную задачу – сохраняете память истории», – подчеркнула Ирина Гехт.

В акции «Вахта памяти» ежегодно принимают участие более 40 тыс. поисковиков в разных регионах России. С 1989 года, практически ежегодно в разных городах страны проводятся торжественные мероприятия открытия и закрытия «Вахт Памяти». Первое, как правило, проходит весной, второе — поздней осенью.

Каждый год «Поисковое движение России» находит останки участников войны, тем самым «возвращая» в память людей имена героев, которые отдали свои жизни за родину. Только за последние шесть лет поисковики обнаружили останки более 120 тыс. советских солдат и офицеров и установили более 6 тыс. имен погибших. Акция включает в себя поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, связанных с подвигами погибших. Источник: Марина ВласоваПервый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт приняла участие в открытии регионального этапа Всероссийской «Вахты памяти-2021» и вручила напутственные письма губернатора поисковым отрядам.«Поздравляю с началом нового поискового сезона. Более 30 лет поисковые отряды России объединяют десятки тысяч неравнодушных целеустремленных людей, которые вернули страницы истории, вернули семейные страницы многим людям нашей страны. В Челябинской области поисковое движение развивается достаточно давно и активно: 42 поисковых отряда, более 400 участников. За время вашей работы вы увековечили имена 157 бойцов, захоронили их с воинскими почестями, вернули потомкам утраченные страницы семейной истории. Это достаточно сложная, кропотливая и благородная работа. Мы благодарны вам за это. Вы выполняете важнейшую государственную задачу – сохраняете память истории», – подчеркнулаВ акции «Вахта памяти» ежегодно принимают участие более 40 тыс. поисковиков в разных регионах России. С 1989 года, практически ежегодно в разных городах страны проводятся торжественные мероприятия открытия и закрытия «Вахт Памяти». Первое, как правило, проходит весной, второе — поздней осенью.Каждый год «Поисковое движение России» находит останки участников войны, тем самым «возвращая» в память людей имена героев, которые отдали свои жизни за родину. Только за последние шесть лет поисковики обнаружили останки более 120 тыс. советских солдат и офицеров и установили более 6 тыс. имен погибших. Акция включает в себя поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, связанных с подвигами погибших. AzAzA 2021-04-19YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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