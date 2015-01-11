Начался прием заявок на «Новую Звезду» 2022

Кастинг на Всероссийский конкурс «Новая Звезда» 2021 уже завершен, но с 17 апреля по 1 мая пройдет прием заявок на «Новая Звезда» 2022. Каждый из регионов представлен в конкурсе одним юнитом. Это может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа. Допускаются как неизвестные широкой российской публике исполнители, так и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы представители каждого региона были уроженцами этого района, либо их судьба была так или иначе с ним связана.Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда» — это, ставшее уже традиционным, зрелищное музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России. Самые сильные и талантливые исполнители из разных частей страны собираются на одной сцене и сражаются за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов.В этом году к общему числу участников из российских регионов присоединится представитель Донецкой Народной Республики. Организаторы проекта получили много заявок из Донецка и решили допустить участие в проекте артистов республики, с целью показать, что музыка и талант должны быть вне политики.Задача Всероссийского конкурса «Новая Звезда» — продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдалённых регионов и отразить красоту и самобытность разных частей России. Поэтому, в соответствии с концепцией конкурса, выступление каждого из участников может сопровождаться эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет, и о нём самом. Это презентационные ролики (профайлы), длительностью не менее 40 секунд, выполненные в единой стилистике, но отражающие характер каждого из участников.Подробная информация о кастинге на сайте.