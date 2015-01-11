18 апреля в Центральной городской библиотеке открылась ХII отчетная выставка озерского фотоклуба «Объективный мир». Свои работы представили шестнадцать фотохудожников.

Прошедший год был непростым: отменились встречи клуба, свернулась плановая выставочная деятельность. 11-я выставка «Объективного мира» экспонировалась в Челябинском государственном историческом музее всего три дня и закрылась. Для посещения она стала доступна виртуально на сайте музея.

Но есть положительные моменты и в такой ситуации, считают организаторы. В отсутствие живого общения, событий для съёмки и невозможности свободно перемещаться, фотографы начали читать специальную литературу, просматривать мастер-классы. Некоторые попробовали себя в новых техниках и жанрах. Все эти фотографические эксперименты зрители могут увидеть на выставке.

Пришедшие на открытие озерчане были покорены живым музыкальным сопровождением в исполнении преподавателя колледжа искусств, лауреата международных конкурсов Ирины Борейко и вокалиста, лауреата всероссийского и международного конкурсов Ивана Ожерельева.

Сергей Курзанов, член правления фотоклуба:

- Открытие прошло организованно, динамично и интересно, живое звучание придало ему определенное настроение. Зрители активно участвовали в голосовании за понравившуюся фотографию. Интересно, что были отмечены необычные техники, эксперименты с фотографией и именно таким работам принадлежит большинство голосов. Также успешно реализовалась идея с фотооткрытками: зритель мог в мини-варианте приобрести выставочные работы, познакомиться с их авторами.

Фотохудожники Акифьева Светлана,Гордейко Анна, Маркова Наталия, Макеева Инесса, Гордейко Дмитрий, Гецев Евгений, Дербнев Александр, Закаляпин Денис, Кузнецов Александр, Курзанов Сергей, Лубнин Михаил, Малышев Андрей, Мелентьев Анатолий, Оськин Владимир, Ушаков Валерий, Хаснулин Александр приглашают озерчан на фотовыставку.

Выставка работает в апреле и мае: с 11 до 19, в четверг - до 18. Выходной – суббота.

Тел. для справок 2-30-78

Информация предоставлена МКУК ЦБС.

Фото Валерия Ушакова, Валерия Румянцева, Александра Хаснулина, Наталии Марковой, Михаила Лубнина.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46628/