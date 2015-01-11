Сводка аварийности в период с 12 по 18 апреля 2021 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 12 по 18 апреля 2021 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 10 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 186 нарушений Правил дорожного движения.
Из них: 4 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;
10 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
8 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;
8 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
6 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам.
На рассмотрение в суд направлено 12 материалов, по десяти назначено наказание в виде административного ареста.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск