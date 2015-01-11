Сводка аварийности в период с 12 по 18 апреля 2021 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 12 по 18 апреля 2021 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 10 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 186 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 4 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

10 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

8 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

8 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

6 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам.

На рассмотрение в суд направлено 12 материалов, по десяти назначено наказание в виде административного ареста.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск