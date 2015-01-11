Субботник в округе: доброе дело объединило людей

В минувшую пятницу вышли на субботник руководители органов местного самоуправления: вместе со своими коллегами они собрали листву и растительный мусор вокруг административных зданий на пр. Ленина, 30-а и ул. Комсомольская, 9.
Евгений Щербаков:
- У нас в округе стартовал ставший традиционным весенний субботник. И все неравнодушные люди участвуют в нем, чтобы город стал чище. Естественно, мы решил привести в соответствие ту территорию, на которой расположены здания администрации: наши сотрудники большей частью находятся на работе, поэтому хочется, чтобы здесь было чисто. Сегодня со мной вместе работают мои заместители, специалисты управлений и отделов, аппарат Собрания депутатов.
Приглашаю всех жителей к участию в весеннем субботнике! Особенно тех, кто хочет, чтобы стало чище во дворах: выходите и, как наши бабушки, дедушки и родители, наведите порядок там, где живете. От совместного труда и настроение будет лучше. Давайте сделаем доброе дело ради нашего любимого округа!
Свою лепту в общее дело внесут все подразделения администрации: на этой неделе уборка продолжится и, в результате, станет чище не только на Театральной площади, но и в лесном массиве вдоль пляжа «Дальний», на незакрепленных земельных участках по ул. Набережная (вдоль береговой полосы и в районе СК «Парус»), ул. Дзержинского, 35-38, ул. Матросова, 45, ул. Ленинградская (до автостоянки), пр. Победы, 45, в сквере «Мужеству ликвидаторов посвящается», в районе стадиона «Пионер», на набережной Иртяша и вокруг административных зданий, расположенных в п. Метлино и п. Новогорный.
Весенние субботники состоялись в большинстве образовательных организаций округа. Они будут завершены к 30 апреля, в них принимают участие сотрудники, родители и учащиеся.
22 апреля был проведен весенний субботник по уборке земельного участка, на котором расположен в Озерске памятник В.И. Ленину с трибуной. Свою подведомственную территорию привели в порядок сотрудники МКУ «Городской музей». Вывезено на полигон ТКО 3 куб. метра мусора.
Дружные коллективы Детской школы искусств, Детской музыкальной школы №1 и Детской музыкальной школы №2 не остались в стороне от общего процесса и очистили от мусора и старой листвы прилегающие к их зданиям территории и незакрепленные участки.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа