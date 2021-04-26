Накануне Великой Победы в блиндаже ДЭБЦ побывали сотни мальчишек и девчонок

Детский эколого-биологический центр в Озерске реализует социальный проект «От нас, не видевших войны», в рамках которого рассказывает учащимся и воспитанникам образовательных организаций правду о войне.

Созданный в ДЭБЦ «Блиндаж» - музей под открытым небом – ежедневно посещают школьники и дошкольники. Для них проводятся экскурсии и тематические беседы на различные темы: «Использование лекарственных растений в Великой Отечественной войне», «Животные в Великой Отечественной войне», «Геологи в Великой Отечественной войне», «Ученые – фронту», «Дети – герои Великой Отечественной войны», «Металлы тоже воевали», «Ученые-химики в Великой Отечественной войне», «Педагоги – ветераны Озёрска в Великой Отечественной войне», «Педагоги – ветераны Озёрска в Великой Отечественной войне».

Дети получают уникальную возможность не только получить интересную информацию о Великой Отечественной войне через конкретные жизненные примеры и интересные повороты темы, но и побывать в подземном укрытии, интерьер которого создан по всем правилам временного фортификационного сооружения - блиндажа. Рядом с блиндажом создан ландшафт поляны партизанского отряда с полевой кухней, хозяйственными постройками.

Наталья Косажевская, директор ДЭБЦ:

- По продолжительности наш проект долгосрочный. «Музей под открытым небом» принимает экскурсантов уже в течение нескольких лет - с 2015 года, знакомя их с жизнью партизанских отрядов и устройством блиндажей, с бытом жизни военных. Вместе с Советом ветеранов округа здесь проводятся встречи с участниками войны и труда. Накануне очередной годовщины Великой Победы мы решили организовать лекторий «Мы помним! Мы гордимся» для образовательных организаций, учащиеся и дошкольники будут посещать наш музей ежедневно, в течение мая-апреля. На сегодняшний день у нас побывали более 500 ребятишек, также мы провели экскурсию для ветеранов ПО «Маяк», которые пришли к нам со своими внуками.

Наш музей – это частичка памяти о тех годах, когда решалась судьба нашей страны, о людях, которые приближали Великую Победу.

Фото ДЭБЦ.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46768/