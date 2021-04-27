ТВ Эфир 60+ против вируса. Университет Третьего возраста. Валентин Павлович Климов часть 1

В России программу возврата 50 процентов стоимости поездок детей в оздоровительные лагеря продлят до конца года. Таким образом детям будет доступен отдых как в летние, так и в осенние каникулы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову Подробнее