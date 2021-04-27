ТВ Эфир 60+ против вируса. Университет Третьего возраста. Валентин Павлович Климов часть 1

В России программу возврата 50 процентов стоимости поездок детей в оздоровительные лагеря продлят до конца года. Таким образом детям будет доступен отдых как в летние, так и в осенние каникулы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову Подробнее
Детский эколого-биологический центр в Озерске реализует социальный проект «От нас, не видевших войны», в рамках которого рассказывает учащимся и воспитанникам образовательных организаций правду о войне Подробнее
Большинство жителей Уральского федерального округа (70%) намерено провести предстоящие длинные майские выходные дома или на даче. Каждый пятый уралец остается дома, потому что боится пандемии COVID-19, а каждый третий – не планирует в праздники тратить на отдых ни рубля Подробнее
В этом масштабном мероприятии приняли участие 116 участников творческих коллективов МБУ «КДЦ». Поздравить и поддержать юбиляров пришли: подготовительный коллектив «Зарево» - ансамбль танца «Каблучок», ансамбли танца «Купава» и «Сорока», ансамбль песни «Аюшка» Подробнее