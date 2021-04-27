Как и где в Озерске проводится акарицидная обработка

На территории округа проводятся санитарные мероприятия, направленные на уничтожение и профилактику появления клещей в наиболее посещаемых населением местах.

Из года в год клещи начинают проявлять активность уже в апреле, когда сходит снег и земля прогревается примерно до 5 градусов. Именно в это время традиционно стартует кампания, в которую главным образом вовлечены предприятия и учреждения муниципальной сферы.

Специалисты уточняют, что соответствующие работы могут проводиться только санитарными службами при благоприятном прогнозе погоды на ближайшие 1-3 дня. Запрещается находиться на обработанном пространстве несколько дней после использования дезсредств.

На сегодняшний день полностью обработаны все открытые спортивные объекты (стадионы и прилегающие к ним участки – «Труд» и «Авангард» в Озерске, «Энергетик» в Новогорном, поселковый стадион в Метлино, яхт-клуб «Галс»), за исключением «Пионера», о котором должна позаботиться УК «ДЕЗ». Дополнительно застрахованы те сотрудники МБУ «Арена», чей функционал связан с обслуживанием указанных объектов.

26 и 27 апреля выполнена противоклещевая обработка в детском парке, 16 и 17 апреля от вредоносных насекомых намечено очистить прогулочную зону в парке культуры и отдыха (пять метров вдоль аллей и вокруг наиболее посещаемых площадок). Традиционно эти мероприятия осуществляются после того, как высохнет земля - перед открытием летнего сезона аттракционов.

Образовательные организации приступили к дезинфекции занимаемых земельных участков 16 апреля и завершат обработку к 21 мая. Из 35 учреждений 16 уже доложили о проделанной работе в Управление образования. Большая часть школ, лицеев, детских садов, учреждений допобразования запланировали акарицидные мероприятия на предстоящие праздники, когда дети останутся дома.

По данным Управления социальной защиты населения, сегодня началась обработка территорий, где расположены: Комплексный центр, Дом-интернат для престарелых и инвалидов, Озерский центр содействия семейному воспитанию и другие ведомственные учреждения.

В течение мая станут безопасными все городские скверы и мемориалы, не останутся без внимания также набережные озер Большая Нанога и Иртяш (в том числе, в мкр. Заозерный), карьеры, пляжи, лесные массивы (в том числе, за ДК «Маяк», автовокзалом, в районе СО №33) и ряд других незакрепленных территорий.

Управление капитального строительства и благоустройства проинформировало, что накануне массового посещения кладбищ в Родительский день завершена их обработка от клещей.

По данным Межрегионального управление №71 ФМБА России на 29.04.2021 г., в Озерском городском округе с начала эпидсезона зарегистрировано 55 пострадавших от укусов клещей (22 – за последние семь дней), из них 16 детей (3 – за последние семь дней).

В связи с ожидаемым подъёмом активности клещей администрация округа напоминает жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.

Подробнее о действиях в случае укуса клещом можно узнать здесь: https://mru71.fmba.gov.ru/press-tsentr/detail/?ELEMENT_ID=43413

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа