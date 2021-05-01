Новые законы для россиян – изменения в мае 2021

Штрафы за высадку детей без билета из транспорта, упрощение получения налоговых вычетов и госуслуг и другие нововведения последнего месяца весны:

ШТРАФЫ ЗА ВЫСАДКУ ДЕТЕЙ-БЕЗБИЛЕТНИКОВ

С 1 мая за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, штраф составит: для водителя – 5 тыс. рублей, для кондукторов или контролеров – от 20 до 30 тыс. Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то все должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

ЧАСТЬ ПЕСИОНЕРОВ ПОЛУЧИТ ДОПЛАТЫ

С 1 мая пересчитают доплаты к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Ко Дню Победы ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат приуроченную к празднику единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Эти деньги будут доставлены одновременно с пенсией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА НПФ

С 1 мая закон устанавливает меры по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов, чтобы обеспечить непрерывную работу НПФ и минимизировать негативные последствия для клиентов фонда. Вводятся возможность принятия мер по предупреждению их банкротства с участием контрольного органа, порядок проведения анализа финансового положения, устанавливаются особенности функционирования временной администрации НПФ и возможность признания недействительными сделок фондов и другие.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Роспотребнадзор напомнил о новых правилах пересечения государственной границы с 1 мая: двукратный ПЦР-тест на коронавирус. Сведения о результатах лабораторных исследований необходимо загрузить на Госуслуги. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием должен составлять не менее суток. За несвоевременное предоставление данных о лабораторных обследованиях будет наложен штраф от 15 до 40 тыс. рублей.

ДЛЯ РОССИЯН ОТКРЫЛАСЬ БОЛГАРИЯ

Власти Болгарии объявили об открытии с 1 мая внешних границ для туристов, в том числе для россиян. Въезжающим в страну иностранцам придется предъявить либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа либо тест на антитела, сделанный за 48 часов до прибытия. Также в страну могут попасть те, кто прошел полную вакцинацию от COVID-19 за две недели до вылета, либо переболевшие «короной» – доказательством станет положительный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 15-180 дней до прилета.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЦЕНЫ НА БЕНЗИН

Новая формула расчета цены на бензин поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке за счет того, что нефтекомпании будут получать повышенную компенсацию. Напомним, если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае – нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет. С 1 мая 2021 года индикативная цена бензина в формуле будет снижена с 1 мая на 4 тыс. рублей по сравнению с действующей ставкой, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года – на 2,7 тыс. рублей за тонну по сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе. К слову, на повышенные компенсации нефтеперерабатывающим компаниям из бюджета в 2021-2023 годах будет направлено 350 млрд рублей.

Официально документ не утвержден, но сообщается, что механизм станет распространяться на правоотношения с 1 мая 2021 года.

В Минфине напоминают, что демпфирующий механизм начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря ему рост цен на бензин на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил всего 2,5%, что ниже инфляции почти вдвое, и это были самые низкие показатели за последние несколько лет.

ШТРАФЫ ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕЕЗД Ж/Д ПУТЕЙ

С 1 мая вводятся штрафы за нарушение Правил дорожного движения при переезде через ж/д пути. Пересечение путей вне переезда, выезд переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, на запрещающий сигнал светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на ж/д переезде, проезд через нерегулируемый ж/д переезд при приближающемся поезде – все это влечет наложение штрафа 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев. Ранее штраф составлял 1 тыс. рублей.

СТАНЕТ ЛЕГЧЕ ПОЛУЧАТЬ ГОСУСЛУГИ

Функционал портала Госуслуг будет доступен также через интегрированные с ним информационные системы – например, информационную систему МФЦ и различные ведомственные порталы.

С 1 мая упростится купля-продажа подержанных автомобилей. Соответствующий сервис заработает на государственном портале госуслуг. Такая возможность доступна только пользователям с верифицированными аккаунтами. Сведения о смене собственника будут отправляться в ГИБДД автоматически.

УПРОЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

С 20 мая станет проще получить имущественные налоговые вычеты (по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам) и инвестиционные (по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете). Те, у кого есть «личный кабинет налогоплательщика», больше не будут заполнять формы 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы. Контакты с налоговой пойдут через личный кабинет, а налоговики будут сами проверять право налогоплательщика на вычет.

ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИЛОВИКОВ

Закон предоставляет преимущественное право зачисления в подведомственные МВД и Росгвардии вузы детям сотрудников органов внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии. Сейчас приоритетное поступление в профильные учебные заведения есть только у детей военных. Впрочем, предпочтение отдается таким абитуриентам только при условии успешной сдачи ими вступительных экзаменов при прочих равных условиях.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

С 1 мая Уралэнергосбыт начнет консультировать клиентов АО «УСТЭК-Челябинск» по вопросам начислений за отопление и горячее водоснабжение – расчетные центры ООО «ГЦНКП» (Городской центр начисления коммунальных платежей) прекращают обслуживание потребителей «УСТЭК» и прием от них показаний. Кроме этого, изменится лицевой счет потребителя тепловой энергии, он отразится на квитанциях за май и будет начинаться с цифры «7».

С 1 мая официально открыт садово-огородный сезон. На межмуниципальных садовых автобусах предусмотрена 50-процентная скидка для пенсионеров – женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет. Для ее получения пассажиру необходимо иметь при себе паспорт, справку от садоводческого товарищества и пенсионное удостоверение. В пригородных железнодорожных поездах с 1 мая по 15 октября для пенсионеров-садоводов действует скидка 70%. Речь идет о месячных абонементных билетах, действующих для проезда в определенные дни (не более 15 в месяц) или абонементных билетах для проезда в выходные дни. Оформить проездной можно в кассе, предъявив паспорт, справку, выданную правлением садоводческого, некоммерческого товарищества, а также пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии (для граждан, получающих пенсию).

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-mae_136678.html