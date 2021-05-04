Майская эстафета: озерчане открыли беговой сезон

Спортивный праздник состоялся 1 мая и дал старт летнему сезону для всех любителей здорового образа жизни. Легкоатлетическая эстафета прошла в 64 раз, в ней приняли участие 47 команд (порядка 500 человек, не считая многочисленных болельщиков).
Наибольшую активность проявили воспитанники образовательных организаций (№№21, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 38, 39, 41), ОЗТК, МИФИ и ЮУрГУ, военнослужащие дивизии (в/ч 3445, 3446, 3448, 6777) и Специального управления ФПС №71 МЧС России. Своих представителей направили ФГУП ПО «Маяк», строительно-монтажные подразделения, городские организации, коммерческие структуры, федерации по видам спорта, команды п. Новогорный и Метлино, Озерский клуб любителей бега.
Дистанция длиной два километра была поделена на девять этапов, маршрут начинался на площади им. В.И. Ленина и проходил по четной и нечетной стороне проспекта, с поворотами на перекрестках с ул. Студенческой и ул. Колыванова. Зачет результатов велся по группам, отдельно соревновались девушки, юноши, женщины, мужчины.
По итогам легкоатлетической эстафеты победителям и призёрам были вручены грамоты и кубки.
Итоги 64-ой легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Фото МБУ «Арена».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа