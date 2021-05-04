2021-05-05YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Озерск посетил Владимир Бурматов 4 мая Озерский городской округ с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Владимир Бурматов. Он побывал во Дворце культуры «Строитель», в поселке Метлино, встретился с жителями округа.

Первым пунктом поездки стал Дворец культуры «Строитель», куда парламентарий прибыл вместе с председателем Собрания депутатов Сергеем Гергенрейдером. Владимир Бурматов познакомился со студентами «Университета третьего возраста» - проекта, созданного при поддержке администрации округа. В «Университете» пожилые жители Озерска с пользой проводят время, получая новые навыки и знания. Гость высоко оценил успешную практику и отметил, что все факультеты для старшего поколения жителей Озерска важны и интересны, особенно освоение компьютерной грамотности: сегодня это является требованием времени.

Гость поздравил присутствующих с майскими праздниками, пообщался на волнующие темы со студентами «Университета третьего возраста», с директором КДЦ Виктором Кудревичем, директором ДК "Строитель", депутатом Собрания депутатов округа Ольгой Юминовой и выразил желание поддержать социальные проекты КДЦ.

-Важно, чтобы люди, независимо от возраста, находили для себя точку приложения усилий, могли заниматься творчеством и саморазвитием. Мы сейчас договорились с руководством культурно-досугового центра о грантовой поддержке. Специалист по моей просьбе после майских праздников начнет системно готовить к получению грантов некоммерческие организации, которые образовались вокруг центра, чтобы сделать жизнь старшего поколения еще более насыщенной и плодотворной, - отметил парламентарий.

В преддверии Дня Победы депутат Госдумы возложил цветы к Вечному огню, почтив память павших в Великой Отечественной войне. Затем навестил фронтовика Гимая Габдулисламовича Насырова. За чашкой чая ветеран вспоминал о своем боевом прошлом, которое поразило гостя до глубины души. Гимай Насыров побывал в «ржевской мясорубке», участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда. Потом были изматывающие сражения самой продолжительной и кровопролитной операции последнего года Великой Отечественной войны – Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. В июне 1945 года дивизия, где служил Гимай Насыров, была переброшена на Восток и приняла участие в Хингано-Мукденской операции, участвовала в освобождении от японцев китайского города Солунь. Ветеран по сей день помнит все мгновения тех страшных событий.

Владимир Бурматов пожелал ветерану здоровья, а Гимай Габдулисламович обещал встретить 80-ый юбилей Великой Победы в добром здравии.

Завершающей точкой поездки стал поселок Метлино, где депутат Государственной Думы совместно с Сергеем Гергенрейдером, начальником отдела администрации по поселку Метлино Ларисой Кунакбаевой, депутатом Собрания депутатов Ольгой Хакимовой осмотрел дворовые территории на улице Мира. Одна из них будет благоустроена по гранту ФГУП «ПО «Маяк»: во дворе будут установлены детская игровая площадка, беседка, скамейки, урны.

Вторая территория победила в конкурсе инициативных проектов. По проекту, созданному жителями двора, планируется отремонтировать асфальт внутридворового проезда и автомобильной стоянки.

- Важно, что в округе занимаются не только благоустройством Озерска, но и уделяют существенное внимание поселкам. Предстоит реконструкция сквера в поселке Метлино, в которую планируется вложить 11 миллионов рублей, будут благоустраиваться дворы. Я считаю, останавливаться на этом ни в коем случае нельзя, необходимо продолжать благоустройство и делать жизнь в поселках приближенной по комфорту к городской, - подчеркнул Владимир Бурматов.



Информация предоставлена: Первым пунктом поездки стал Дворец культуры «Строитель», куда парламентарий прибыл вместе с председателем Собрания депутатовпознакомился со студентами «Университета третьего возраста» - проекта, созданного при поддержке администрации округа. В «Университете» пожилые жители Озерска с пользой проводят время, получая новые навыки и знания. Гость высоко оценил успешную практику и отметил, что все факультеты для старшего поколения жителей Озерска важны и интересны, особенно освоение компьютерной грамотности: сегодня это является требованием времени.Гость поздравил присутствующих с майскими праздниками, пообщался на волнующие темы со студентами «Университета третьего возраста», с директором КДЦдиректором ДК "Строитель", депутатом Собрания депутатов округаи выразил желание поддержать социальные проекты КДЦ., - отметил парламентарий.В преддверии Дня Победы депутат Госдумы возложил цветы к Вечному огню, почтив память павших в Великой Отечественной войне. Затем навестил фронтовика. За чашкой чая ветеран вспоминал о своем боевом прошлом, которое поразило гостя до глубины души.побывал в «ржевской мясорубке», участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда. Потом были изматывающие сражения самой продолжительной и кровопролитной операции последнего года Великой Отечественной войны – Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. В июне 1945 года дивизия, где служил Гимай Насыров, была переброшена на Восток и приняла участие в Хингано-Мукденской операции, участвовала в освобождении от японцев китайского города Солунь. Ветеран по сей день помнит все мгновения тех страшных событий.пожелал ветерану здоровья, аобещал встретить 80-ый юбилей Великой Победы в добром здравии.Завершающей точкой поездки стал поселок Метлино, где депутат Государственной Думы совместно с, начальником отдела администрации по поселку Метлино, депутатом Собрания депутатовосмотрел дворовые территории на улице Мира. Одна из них будет благоустроена по гранту ФГУП «ПО «Маяк»: во дворе будут установлены детская игровая площадка, беседка, скамейки, урны.Вторая территория победила в конкурсе инициативных проектов. По проекту, созданному жителями двора, планируется отремонтировать асфальт внутридворового проезда и автомобильной стоянки., - подчеркнулИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-05-05YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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