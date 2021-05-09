5-го июня в Озёрске официально откроется купальный сезон

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2021 № 859 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2021 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:

• с 05.06.2021 по 01.09.2021 купальный сезон;

• с 15.06.2021 по 01.11.2021 навигационный сезон.

Места для массового отдыха на водоемах:

• пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;

• пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7;

• пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;

• пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28;

• пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».

Места опасные для купания:

• обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4;

• обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1;

• обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;

• озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;

• озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.